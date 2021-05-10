Истребители Су-27 подняли для сопровождения военных самолетов Франции над Черным морем

Два российских истребителя Су-27 сопроводили группу из трех самолетов ВВС Франции над акваторией Черного моря. Об этом 10 мая сообщили в Национальном центре управления обороной России/

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа», — приводит сообщение ТАСС.

Группа самолетов ВВС Франции состояла из самолета-заправщика КС-135 и двух многоцелевых истребителей Mirage 2000.