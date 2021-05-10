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Истребители Су-27 подняли для сопровождения военных самолетов Франции над Черным морем

Два российских истребителя Су-27 сопроводили группу из трех самолетов ВВС Франции над акваторией Черного моря. Об этом 10 мая сообщили в Национальном центре управления обороной России/

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа», — приводит сообщение ТАСС.

Группа самолетов ВВС Франции состояла из самолета-заправщика КС-135 и двух многоцелевых истребителей Mirage 2000.

«После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы России российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», — рассказали в центре и добавили, что нарушений госграниц России не было

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Комментарии (8)

Михаил Петров-Водкин
К Прасковеевке удумали приблизиться, дворец рассмотреть.. Но не тут то было! Бесполётная зона у дедова дворца на надёжном замке.
Igor_VS
У французов же есть настоящий авианосец. А на нем самолеты с нормальными движками и хорошими ракетами. Наши завидуют.
Foxit
Это штатная ситуация. Зачем об этом писать?
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