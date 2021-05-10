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Обитель Дракулы в Румынии превратили в медпункт. В замке Бран проводят вакцинацию

В замке графа Дракулы в Румынии открыли пункт бесплатной вакцинации от коронавируса. Взамен желающим обещают билет на выставку средневековых орудий пыток. Информация об этом размещена на сайте замка.

Вакцинация проводится в замке каждые выходные (с пятницы по воскресенье) с 7 мая по 6 июня. Как 10 мая пишет BBC, медики, которые работают в пункте вакцинации, вживаются в местный антураж с помощью масок, где вместо вампирских клыков — шприцы.

С помощью креативного подхода власти Румынии надеются мотивировать население активнее вакцинироваться от COVID-19. При населении страны в 19,5 млн человек привились пока 5,7 млн (из них только 3,5 полностью завершили курс). Цель властей — 10 млн к осени 2021 года. В апреле в этой стране количество заболевших превысило миллион человек и более 25 тысяч умерло.

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Комментарии (3)

Dazdraperma
В замке Дракулы для гостей ничего не меняется. Участь их печальна что в 15 веке, что в 21.
Джонни Борода
Заодно и кровь сдать можно...
АСмуров
"В древнерусском (кон. XV в.) «Сказании о Дракуле-воеводе» говорится:

« Царь же велми разсердити себе о том и поиде воинством на него и прииде на него со многими силами. Он же, собрав елико имеаше у себе войска, и удари на турков нощию, и множество изби их. И не возможе противу великого войска малыми людьми и възвратися. И кои с ним з бою того приидоша, и начат их сам смотрити; кои ранен спреди, тому честь велню подаваше и витязем его учиняше, коих же сзади, того на кол повеле всажати проходом, глаголя: «Ты еси не муж, но жена»."

Кста основатель СПБ своих раненых в спину тоже добивал, а вот как в литературе уточнений мне не попалось.
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