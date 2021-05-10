Обитель Дракулы в Румынии превратили в медпункт. В замке Бран проводят вакцинацию

В замке графа Дракулы в Румынии открыли пункт бесплатной вакцинации от коронавируса. Взамен желающим обещают билет на выставку средневековых орудий пыток. Информация об этом размещена на сайте замка.



Вакцинация проводится в замке каждые выходные (с пятницы по воскресенье) с 7 мая по 6 июня. Как 10 мая пишет BBC, медики, которые работают в пункте вакцинации, вживаются в местный антураж с помощью масок, где вместо вампирских клыков — шприцы.

С помощью креативного подхода власти Румынии надеются мотивировать население активнее вакцинироваться от COVID-19. При населении страны в 19,5 млн человек привились пока 5,7 млн (из них только 3,5 полностью завершили курс). Цель властей — 10 млн к осени 2021 года. В апреле в этой стране количество заболевших превысило миллион человек и более 25 тысяч умерло.