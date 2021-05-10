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В Петербурге на деревьях появились гнезда-«варежки»

В Петербурге с наступлением весны на деревьях снова появились гнезда, по форме напоминающие варежки с недовязанным большим пальцем. Их вьют ремезы обыкновенные. Домики этих перелетных птиц заснял биолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

«Птичка мелкая, почти вдвое меньше воробья. Птицу в природе можно узнать по угольно-чёрной маске вокруг глаз. У ремеза удивительное гнездо: по форме и размерам напоминает маленькую аккуратную рукавичку с недовязанным большим пальцем. Гнездится ремез чаще всего около водоёмов и вьёт свои гнезда на свисающих ветках березы или ивы», — рассказывает эксперт.

Он пояснил, что строительство гнезда — обязанность исключительно самца. Он создает домик для будущей семьи, сплетая волокна тростника, травинки, листья, животный и растительный пух. Веточка, на которой крепится гнездо, буквально вплетена в конструкцию, которая получается необычно прочной. На строительство уходит около недели.

Затем самец заводит печальную, но мелодичную брачную песню, зазывая самку. Семейные отношения у пары завязываются исключительно на период откладки яиц, а затем одна из птиц — это может быть как самец, так и самка — покидает гнездо, а оставшийся высиживает и выкармливает птенцов.

Если из семьи улетает отец, он начинает строительство новой «варежки» и в перспективе — поиск новой подруги.

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Комментарии (6)

alexpv
Удивительно, спасибо.
Masya
Интересно . Надо будет приглядеться к гнёздам
sektor7
Очень интересная заметка. Не знал про такое у нас.
Спасибо
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