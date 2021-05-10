В Петербурге с наступлением весны на деревьях снова появились гнезда, по форме напоминающие варежки с недовязанным большим пальцем. Их вьют ремезы обыкновенные. Домики этих перелетных птиц заснял биолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.



«Птичка мелкая, почти вдвое меньше воробья. Птицу в природе можно узнать по угольно-чёрной маске вокруг глаз. У ремеза удивительное гнездо: по форме и размерам напоминает маленькую аккуратную рукавичку с недовязанным большим пальцем. Гнездится ремез чаще всего около водоёмов и вьёт свои гнезда на свисающих ветках березы или ивы», — рассказывает эксперт.