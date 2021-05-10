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В Петербурге начинается долгожданное потепление

В Петербурге синоптики обещают до 19 градусов тепла

Последний день длинных майских выходных обещает стать в Петербурге действительно весенним. В городе 10 мая погода начнет стремительно улучшаться.

«Метеорологические условия в Северной столице будет определять тёплый атмосферный фронт. Перемещаясь с запада на восток, временами он будет закрывать небо облаками, вызовет небольшие дожди и откроет дорогу в регион хорошо прогретым воздушным массам», — пишет в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптики обещают до +17…+19 градусов в Петербурге, по области +15…+20 градусов. Ветер южный, 4–9 м/с.

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Комментарии (2)

Милая +
Когда же наконец-то отключат отопление?
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