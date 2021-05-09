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Туктамышева показала ягодицы со следами чьих-то рук во время отдыха на Мальдивах. А потом фигуристка сгорела на солнце

Чемпионка мира в командных соревнованиях Елизавета Туктамышева показала фотографии отдыха на Мальдивах. В своём инстаграме она опубликовала фото со следами чьих-то рук на ягодицах.

«До солнечного ожога. Пользуйтесь кремом от загара», — добавила она.

Сложно сказать наверняка, но, скорее всего, отпечатки на «пятой точке» у петербургской фигуристки принадлежат одной из двух подруг, с которыми она проводит свой отпуск — Синдрой Криисой (бывшая фигуристка из Эстонии) и Валерией Максимовой (фитнес-тренер).

Напомним, что в феврале 2020 года Туктамышева объявила о расставании с другим петербургским фигуристом Андреем Лазукиным. С тех пор во всех интервью спортсменка говорила, что ее сердце всё ещё свободно.

Елизавета Туктамышева в сезоне 2020/21 впервые за долгое время сумела и добиться призовых мест на сильнейших международныз турнирах. Среди успехов — бронза индивидуального чемпионата мира и золото командного первенства.

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Комментарии (15)

Капитан Очевидность2
"скорее всего, отпечатки на «пятой точке» у петербургской фигуристки принадлежат одной из двух подруг, с которыми она проводит свой отпуск"

Вон оно как оказывается. С подругами...
164004362
а Вы сосите..
Woodruff Shnibbll
Ах мечты мечты....да судя по отпечаткам, это как минимум горилла приложилась.
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