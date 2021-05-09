Чемпионка мира в командных соревнованиях Елизавета Туктамышева показала фотографии отдыха на Мальдивах. В своём инстаграме она опубликовала фото со следами чьих-то рук на ягодицах.

Сложно сказать наверняка, но, скорее всего, отпечатки на «пятой точке» у петербургской фигуристки принадлежат одной из двух подруг, с которыми она проводит свой отпуск — Синдрой Криисой (бывшая фигуристка из Эстонии) и Валерией Максимовой (фитнес-тренер).

Напомним, что в феврале 2020 года Туктамышева объявила о расставании с другим петербургским фигуристом Андреем Лазукиным. С тех пор во всех интервью спортсменка говорила, что ее сердце всё ещё свободно.

Елизавета Туктамышева в сезоне 2020/21 впервые за долгое время сумела и добиться призовых мест на сильнейших международныз турнирах. Среди успехов — бронза индивидуального чемпионата мира и золото командного первенства.