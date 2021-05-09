FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Число участников онлайн-версии «Бессмертного полка» за год удвоилось

Онлайн-акция «Бессмертный полк» собрала около 5 миллионов анкет участников Великой Отечественной войны, примерно половина из которых была размещена в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе движения 9 мая.

Виртуальное шествие было запущено во всех регионах России в 15:00 по местному времени, в каждом из субъектов была своя трансляция. В онлайн-акцию попали анкеты, загруженные до 10 утра 7 мая и одобренные модераторами. Заявки, которые были присланы 7–8 мая, будут показаны 10 мая на онлайн-ресурсах шествия. А те, что были присланы 9 мая, будут показаны 11 мая, пообещали организаторы. Также участникам будет доступен фрагмент видео с их родными-ветеранами. Целиком видео можно будет посмотреть до конца мая.

В Москве фото погибших в войне людей транслировали на 300 городских экранах. «Шествие» показывали в том числе в метро, на Останкинской телебашне и на Арбате.

Живое шествие «Бессмертного полка» в этом году, как и в прошлом, было отменено из санитарно-эпидемиологических соображений по требованию федерального Роспотребнадзора.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний