Число участников онлайн-версии «Бессмертного полка» за год удвоилось

Онлайн-акция «Бессмертный полк» собрала около 5 миллионов анкет участников Великой Отечественной войны, примерно половина из которых была размещена в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе движения 9 мая.



Виртуальное шествие было запущено во всех регионах России в 15:00 по местному времени, в каждом из субъектов была своя трансляция. В онлайн-акцию попали анкеты, загруженные до 10 утра 7 мая и одобренные модераторами. Заявки, которые были присланы 7–8 мая, будут показаны 10 мая на онлайн-ресурсах шествия. А те, что были присланы 9 мая, будут показаны 11 мая, пообещали организаторы. Также участникам будет доступен фрагмент видео с их родными-ветеранами. Целиком видео можно будет посмотреть до конца мая.