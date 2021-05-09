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На мосту Александра Невского мужчина выбежал на дорогу, где тут же был сбит шальным «шашечником»

В Петербурге на мосту Александра Невского KIA сбила пешехода

Мужчина погиб после ДТП на мосту Александра Невского в Петербурге. Трагедия попала на видео.

Как стало известно «Фонтанке», всё произошло около 16:30 9 мая. Неизвестный мужчина, пошатываясь, перелез через ограждение с пешеходной части моста на проезжую. Пытаясь остановить плотный поток машин, он раскинул руки в стороны. Первые автомобили, двигающиеся в двух полосах, притормозили. Но внезапно из-за них вылетела «КИА», исполнив «шашечки». Водитель, по всей видимости, от души нажал на газ, так как машина рванула вперёд, подбросив пешехода. По предварительным данным, от полученных травм мужчина скончался на месте.

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Комментарии (23)

Bolo_yang_1979
так он же видел его, но тормозить не пытался. я бы у водилы спросил, как так вышло. ну и еще... за героизм надо платить.
Игoрь
Никакой он не шашечник, видно же, что до замедления потока он спокойно тошнил в среднем. Он просто подумал, что все замедлились из-за того, что не могут ехать и показал всем как надо ехать. На ровном месте нашел себе новый жизненный путь...
При хорошем адвокате - уголовки не будет, но платить родственникам придется много и долго.
azul
пьяный, конечно, идиот. Но две машины остановились, в своих полосах, и только вот это шашечнико решило, что они сделали это специально для него, чтоб он триумфально пролетел вперед.
Надеюсь, суд на несколько лет избавит город от этого неадеквата.
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