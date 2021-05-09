Как стало известно «Фонтанке», всё произошло около 16:30 9 мая. Неизвестный мужчина, пошатываясь, перелез через ограждение с пешеходной части моста на проезжую. Пытаясь остановить плотный поток машин, он раскинул руки в стороны. Первые автомобили, двигающиеся в двух полосах, притормозили. Но внезапно из-за них вылетела «КИА», исполнив «шашечки». Водитель, по всей видимости, от души нажал на газ, так как машина рванула вперёд, подбросив пешехода. По предварительным данным, от полученных травм мужчина скончался на месте.
На мосту Александра Невского мужчина выбежал на дорогу, где тут же был сбит шальным «шашечником»
В Петербурге на мосту Александра Невского KIA сбила пешехода
Мужчина погиб после ДТП на мосту Александра Невского в Петербурге. Трагедия попала на видео.
Как стало известно «Фонтанке», всё произошло около 16:30 9 мая. Неизвестный мужчина, пошатываясь, перелез через ограждение с пешеходной части моста на проезжую. Пытаясь остановить плотный поток машин, он раскинул руки в стороны. Первые автомобили, двигающиеся в двух полосах, притормозили. Но внезапно из-за них вылетела «КИА», исполнив «шашечки». Водитель, по всей видимости, от души нажал на газ, так как машина рванула вперёд, подбросив пешехода. По предварительным данным, от полученных травм мужчина скончался на месте.