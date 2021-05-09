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В Москве полицейский взял на руки чужого ребёнка, чтобы показать ему движущуюся технику

В Москве полицейский взял на руки ребенка, чтобы тот мог лучше рассмотреть военную технику, которая возвращалась с парада Победы на Красной площади. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Вестей.Ru».

На кадрах видно, как малыш вырвался от матери на проезжую часть, но сотрудник полиции не стал возвращать его обратно, а, подхватив на руки, показал ему проезжающие мимо гаубицы.

Всего в столичном параде Победы приняли участие 190 единиц техники. За торжеством в Петербурге «Фонтанка» следила в прямом эфире.

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Комментарии (5)

Franklin_Delano_Roosevelt
больше на kidnaping смахивает...
warlockblack
«Могу я взять вашего ребенка и показать ему поближе?» «Малыш, хочешь я возьму тебя на руки и покажу парад повыше?» Не, зачем. Я мент, что хочу, то ворочу. Потому что могу и ты мне ничего не сделаешь. Уважение к личности и его свободе? Не, не слышал. Отличная иллюстрация того, как поступал Сталин с советскими гражданами.
Trurl
"Мы идём в последний бой! Дядя Вова - мы с тобой".
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