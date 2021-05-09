В Москве полицейский взял на руки ребенка, чтобы тот мог лучше рассмотреть военную технику, которая возвращалась с парада Победы на Красной площади. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Вестей.Ru».

👏🏻👏🏻👏🏻Помог юному защитнику Отечества увидеть парад. В Москве сотрудник ДПС взял маленького ребенка на руки, чтобы тот смог лучше разглядеть военную технику. Теперь малыш знает, что мечты сбываются. ❗СМОТРИМ онлайн-марафон "Смотрим День Победы": https://t.co/W1c4DxtkCt pic.twitter.com/XtjUSZSlL9

На кадрах видно, как малыш вырвался от матери на проезжую часть, но сотрудник полиции не стал возвращать его обратно, а, подхватив на руки, показал ему проезжающие мимо гаубицы.



Всего в столичном параде Победы приняли участие 190 единиц техники. За торжеством в Петербурге «Фонтанка» следила в прямом эфире.