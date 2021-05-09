В Москве полицейский взял на руки ребенка, чтобы тот мог лучше рассмотреть военную технику, которая возвращалась с парада Победы на Красной площади. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Вестей.Ru».
👏🏻👏🏻👏🏻Помог юному защитнику Отечества увидеть парад.— ВЕСТИ (@vesti_news) May 9, 2021
В Москве сотрудник ДПС взял маленького ребенка на руки, чтобы тот смог лучше разглядеть военную технику. Теперь малыш знает, что мечты сбываются.
❗СМОТРИМ онлайн-марафон "Смотрим День Победы": https://t.co/W1c4DxtkCt pic.twitter.com/XtjUSZSlL9
На кадрах видно, как малыш вырвался от матери на проезжую часть, но сотрудник полиции не стал возвращать его обратно, а, подхватив на руки, показал ему проезжающие мимо гаубицы.
Всего в столичном параде Победы приняли участие 190 единиц техники. За торжеством в Петербурге «Фонтанка» следила в прямом эфире.