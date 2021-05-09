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«Где парад-то?» — «Это маскировка». Роскосмос опубликовал снимок с торжества по случаю Дня Победы в Петербурге

Пользователи пытаются разглядеть парад Победы на снимках Роскосмоса

Роскосмос выложил в соцсети снимки, которые были сделаны 9 мая спутниками.

«Российские спутники дистанционного зондирования Земли серии «Ресурс-П» и «Канопус-В» сфотографировали военные парады, приуроченные к 76-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, которые проходят сегодня по всей стране», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, опубликован и сделанный из космоса снимок центра Петербурга. На нём можно разглядеть трибуны на Дворцовой площади. Однако пользователи не увидели главного. «Где парад-то на снимке?» — спрашивают они.

Вопросы возникли и к снимку из Новосибирска. Но нашлось объяснение. «Это же военный парад! Служащие вооруженных сил умеют отлично маскироваться, так что их почти не видно с воздуха!» — иронизирует в комментариях пользователь Андрей.

«Прикольно вы там парады со спутников смотрите. Телевидение для слабаков», — комментирует Михаил.

О том, как прошёл парад в Петербурге, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Что-то беспокоюсь я за круглость земного шарика, недавно доказанную всё тем же спутниками и той же конторой..
kоt-obormot
Видишь суслика?©
Mazzzz
Вид с батута .
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