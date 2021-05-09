«Где парад-то?» — «Это маскировка». Роскосмос опубликовал снимок с торжества по случаю Дня Победы в Петербурге

Роскосмос выложил в соцсети снимки, которые были сделаны 9 мая спутниками.
«Российские спутники дистанционного зондирования Земли серии «Ресурс-П» и «Канопус-В» сфотографировали военные парады, приуроченные к 76-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, которые проходят сегодня по всей стране», — говорится в сообщении ведомства.
В частности, опубликован и сделанный из космоса снимок центра Петербурга. На нём можно разглядеть трибуны на Дворцовой площади. Однако пользователи не увидели главного. «Где парад-то на снимке?» — спрашивают они.
Вопросы возникли и к снимку из Новосибирска. Но нашлось объяснение. «Это же военный парад! Служащие вооруженных сил умеют отлично маскироваться, так что их почти не видно с воздуха!» — иронизирует в комментариях пользователь Андрей.
«Прикольно вы там парады со спутников смотрите. Телевидение для слабаков», — комментирует Михаил.
О том, как прошёл парад в Петербурге, читайте на «Фонтанке».