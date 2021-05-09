В Киеве подросток встретил ветерана нацистским приветствием. На него составили административный протокол

Полиция Киева составила административный протокол о мелком хулиганстве на подростка, который вскинул руку в нацистском приветствии перед ветераном. Об этом 9 мая сообщает портал «Страна.ua».



По данным издания, националисты устроили провокацию у парка Вечной Славы, где шла церемония возложения цветов в День Победы. На опубликованном видео молодой человек в балаклаве встретил проходившего мимо ветерана недвусмысленным жестом.

По данным издания, полиция сначала никак не отреагировала, но после скандала в соцсетях правоохранительные органы заявили, что установили личность подростка. Им оказался 16-летний местный житель по имени Михаил, который назвался «представителем правой молодежи». На него составили административный протокол о мелком хулиганстве.