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В Киеве подросток встретил ветерана нацистским приветствием. На него составили административный протокол

16-летний националист устроил провокацию с нацистским приветствием перед ветераном в Киеве

Полиция Киева составила административный протокол о мелком хулиганстве на подростка, который вскинул руку в нацистском приветствии перед ветераном. Об этом 9 мая сообщает портал «Страна.ua».

По данным издания, националисты устроили провокацию у парка Вечной Славы, где шла церемония возложения цветов в День Победы. На опубликованном видео молодой человек в балаклаве встретил проходившего мимо ветерана недвусмысленным жестом.

По данным издания, полиция сначала никак не отреагировала, но после скандала в соцсетях правоохранительные органы заявили, что установили личность подростка. Им оказался 16-летний местный житель по имени Михаил, который назвался «представителем правой молодежи». На него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит умалять вклад украинцев в победу в войне.

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Комментарии (5)

265916485
мелкое хулиганство! Современная Украина!
Агроном аэродрома
Вывсёврёти! Синельников сегодня докладывал, что ветеранов там дубинками месят!
nuga
Итоги майдана.Боролись с Януковичем,коррупцией,,а это дымовая завеса для лохов-получили фашизм,чужую армию Нато и проданный чернозем и территорию,став колонией.За что кровь проливали деды,чтобы нынешние еврофашисты в костючиках за печенки забрали то,что не удалось в 45 году.В 600 км от Москвы -НАТО и ядерное оружие,о котором заявили в Раде. в будущем.Пипл стремительно глупеет,теряя все в итоге.
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