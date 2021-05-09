Зеленский заявил, что не позволит минимизировать вклад украинцев в победу

Вклад украинцев в победу во Второй мировой войне нельзя умалять, и Украина не позволит никому это делать. Об этом 9 мая заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы никогда и никому не позволим минимизировать вклад в победу украинцев, которые не только защитили свою землю, но и в составе советской армии и войск союзников антигитлеровской коалиции не дали нацистам властвовать в Вене, Париже, Праге, Варшаве, Мадриде, Будапеште, Амстердаме, Брюсселе, Риме, Берлине и многих других городах планеты», — приводит его слова РИА Новости.