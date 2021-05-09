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Танцы и крики радости. Испанцы слились в едином порыве, празднуя первую ночь без коронавирусных ограничений

В Испании отмену режима чрезвычайного положения из-за COVID-19 отметили ночными гуляньями

Жители Испании в ночь на 9 мая устроили массовые гулянья на улицах городов в честь отмены режима чрезвычайного положения, который длился с октября из-за коронавируса. Видео с ликующими испанцами появилось в соцсетях.

@josemeignen

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♬ sonido original - jose meignen
@rdgezz

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♬ sonido original - E M E

Локдаун был завершён в десять вечера по местному времени. Ближе к полуночи горожане были уже заметно навеселе — танцевали и кричали. В Мадриде молодежь собралась на центральной площади Пуэрта-дель-Соль. В Барселоне сотни человек собрались в разных частях города, в том числе у здания Верховного суда.

Впервые с осени прошлого года испанцы смогут выпить в баре, погулять в парке с друзьями, съездить в гости к родственникам в соседний регион.

Ранее «Фонтанка» писала, что в ЕС надеются успеть ввести ковид-паспорта к началу туристичеcкого сезона. На этом, в частности, особенно настаивают Испания, Португалия и Италия.

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Комментарии (3)

Капитан Очевидность2
После такой ночи обратно введут ограничения.
nuga
Пленники тоталиторизма,дали передышку небольшую.В России давно нет локдаунов,как и в Белоруссии,что говорит о рукотворности коронобесия,как политического инструмента для порабощения людей,а не медицинской темы.
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