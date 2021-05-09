В параде Победы в Санкт-Петербурге приняли участие более 4,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа, воспитанников Суворовского и Нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны, МЧС, МВД и войск Национальной гвардии России.
Механизированную колонну возглавлял один из символов Победы — танк Т-34–85. Всего задействовано более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3. Дебютанты на Дворцовой площади — тактические защищенные автомобили «Тайфун 4х4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД.
К воздушной части парада привлечены 30 единиц техники: вертолёты Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-34, Су-30, Су-35, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26.