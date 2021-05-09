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Эксклюзивно: День Победы над Дворцовой, вид сверху

«Фонтанка» сняла парад 9 мая с крыши Главного штаба

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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«Фонтанка» дежурила на крыше Главного штаба c утра 9 мая. По не зависящим от нас обстоятельствам мы не могли вести прямой эфир в нашем Instagram, однако предлагаем оценить эксклюзивные фото всего мероприятия.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Кроме того, «Фонтанка» следила за парадом в режиме онлайн.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В параде Победы в Санкт-Петербурге приняли участие более 4,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа, воспитанников Суворовского и Нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны, МЧС, МВД и войск Национальной гвардии России.

Механизированную колонну возглавлял один из символов Победы — танк Т-34–85. Всего задействовано более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3. Дебютанты на Дворцовой площади — тактические защищенные автомобили «Тайфун 4х4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД.

К воздушной части парада привлечены 30 единиц техники: вертолёты Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-34, Су-30, Су-35, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26.

© Фонтанка.Ру

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