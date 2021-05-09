Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех россиян с Днем Победы. Его обращение на параде на Красной площади 9 мая транслирует Первый канал.



«Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе», — заявил глава государства.

Главный военный парад в честь 76-й годовщины Победы начался в 10:00. В нем принимают участие более 12 тысяч военнослужащих. По Красной площади пройдет свыше 190 единиц наземной военной техники — образцы времен войны (в том числе десять танков Т-34) и современные машины.