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«Этот величественный подвиг совершил именно советский народ». Путин поздравил россиян с Днём Победы

Владимир Путин на Красной площади обратился к россиянам и поздравил ветеранов

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех россиян с Днем Победы. Его обращение на параде на Красной площади 9 мая транслирует Первый канал.

«Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе», — заявил глава государства.

Главный военный парад в честь 76-й годовщины Победы начался в 10:00. В нем принимают участие более 12 тысяч военнослужащих. По Красной площади пройдет свыше 190 единиц наземной военной техники — образцы времен войны (в том числе десять танков Т-34) и современные машины.

За парадом в Петербурге следите с онлайн-трансляцией «Фонтанки».

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Комментарии (1)

SNOW
А где обязательное уточнение - под мудрым руководством коммунистической партии? А то лозунги советские, но почему-то неполные.
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