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Reuters: В результате взрывов у школы в Кабуле погибли 55 человек, в основном — девочки

Более двухсот человек получили ранения в результате взрывов у школы в западной части столицы Афганистана, 55 из них не выжили. Об этом 8 мая сообщает Reuters.

Как пишет агентство со ссылкой на собеседника в службе безопасности, погибли по меньшей мере 55 человек и более 150 получили ранения. В основном это учащиеся в школе девочки. AFP уточняет, что большинство погибших и пострадавших — ученицы в возрасте от 11 до 15 лет.

В министерстве образования сообщают, что в средней школе Саид-аль-Шухада девочки и мальчики учатся в три смены, вторая предназначена для девочек.

По словам одного из учителей, у входа в учебное заведение взлетел на воздух заминированный автомобиль. По предварительной информации местного МВД, далее последовали ещё два взрыва.

Президент Афганистана Ашраф Гани возлагает вину на группировку «Талибан» (признана террористической и запрещена в России). Случившееся он назвал преступлением против человечности, которым талибы якобы саботируют возможность достигнуть мира в стране. Ответственность за взрывы, тем не менее, пока не взяла на себя ни одна группировка.

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Комментарии (3)

zlopopik
дикая подстава. Талибан (запрещен в РФ) здесь ни при чем. Это не акция против американских солдат.
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