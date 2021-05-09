Reuters: В результате взрывов у школы в Кабуле погибли 55 человек, в основном — девочки

Более двухсот человек получили ранения в результате взрывов у школы в западной части столицы Афганистана, 55 из них не выжили. Об этом 8 мая сообщает Reuters.

Как пишет агентство со ссылкой на собеседника в службе безопасности, погибли по меньшей мере 55 человек и более 150 получили ранения. В основном это учащиеся в школе девочки. AFP уточняет, что большинство погибших и пострадавших — ученицы в возрасте от 11 до 15 лет.



В министерстве образования сообщают, что в средней школе Саид-аль-Шухада девочки и мальчики учатся в три смены, вторая предназначена для девочек.

