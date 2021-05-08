Шествие в память о погибших в Великой Отечественной войне началось в Нью-Йорке. Участники акции двигаются через Бруклинский мост. Об этом 8 мая сообщает РИА Новости.
В Нью-Йорке проходит шествие в память о погибших на войнеhttps://t.co/6Rrxiy2d7K pic.twitter.com/t7Opgtawrd— РИА Новости (@rianru) May 8, 2021
Организатором мероприятия выступает общество «Русская молодежь Америки». Пройдя через мост, его участники возложат цветы у Бруклинского военного мемориала в честь Дня Победы.
По данным агентства, в акции принимают участие несколько десятков россиян, выходцев из РФ и стран СНГ.
В воскресенье в США в онлайн-формате также пройдет акция «Бессмертный полк».
Ранее «Фонтанка» писала о заявлении президента Латвии, что Вторая мировая война для его страны «чужая».