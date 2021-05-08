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Шествие в память погибших в Великой Отечественной войне проходит в Нью-Йорке

В Нью-Йорке возложат цветы у Бруклинского военного мемориала в честь Дня Победы

Шествие в память о погибших в Великой Отечественной войне началось в Нью-Йорке. Участники акции двигаются через Бруклинский мост. Об этом 8 мая сообщает РИА Новости.

Организатором мероприятия выступает общество «Русская молодежь Америки». Пройдя через мост, его участники возложат цветы у Бруклинского военного мемориала в честь Дня Победы.

По данным агентства, в акции принимают участие несколько десятков россиян, выходцев из РФ и стран СНГ.

В воскресенье в США в онлайн-формате также пройдет акция «Бессмертный полк».

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении президента Латвии, что Вторая мировая война для его страны «чужая».

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Комментарии (6)

xepnuminu
диды воевали, а эти их по нью-йорку таскают за что?
Franklin_Delano_Roosevelt
кто все эти люди?
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