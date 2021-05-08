«Это была иностранная война». Президент Латвии высказался на тему Второй мировой

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая война была для его страны чужой, однако республика оказалась одной из наиболее пострадавших от неё стран. С таким утверждением он выступил после церемонии возложения цветов и венков на Братском кладбище в Риге.



«Сегодня, 8 мая, мы чествуем память жертв Второй мировой войны. Латвия не участвовала во Второй мировой войне, это была иностранная война: наши парни были призваны в армии по обе стороны войны, они воевали в иностранных армиях, и у нас также было много жертв среди гражданского населения. Я должен сказать, что Латвия — одна из стран, которые больше всего пострадали во время Второй мировой войны, не участвуя в ней как страны», — цитирует Левитса со ссылкой на его пресс-службу 8 мая ТАСС.

