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«Это была иностранная война». Президент Латвии высказался на тему Второй мировой

9 мая Латвия отметит День Европы

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая война была для его страны чужой, однако республика оказалась одной из наиболее пострадавших от неё стран. С таким утверждением он выступил после церемонии возложения цветов и венков на Братском кладбище в Риге.

«Сегодня, 8 мая, мы чествуем память жертв Второй мировой войны. Латвия не участвовала во Второй мировой войне, это была иностранная война: наши парни были призваны в армии по обе стороны войны, они воевали в иностранных армиях, и у нас также было много жертв среди гражданского населения. Я должен сказать, что Латвия — одна из стран, которые больше всего пострадали во время Второй мировой войны, не участвуя в ней как страны», — цитирует Левитса со ссылкой на его пресс-службу 8 мая ТАСС.

«Завтра 9 мая, и мы будем отмечать День Европы. День Европы начался в 1950 году с заявления занимавшего тогда пост министра иностранных дел Франции Шумана о будущем Европы, которая является основой для будущего Евросоюза, членом которого мы являемся. 9 мая объединяет все страны ЕС, в том числе Латвию, и мы вместе определяем будущее Европы», — отметил также президент Латвии.

Официально в Латвии 8 мая считается Днём поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике отмечается День Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычного, празднует День Победы.

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Комментарии (30)

chip1
По обе стороны фронта их призывали, то есть Латвия официально признает, что часть ее граждан добровольно, по призыву воевала на стороне нацистов и нынешнее правительство страны не видит в этом ничего плохого и не осуждает этих граждан? По поводу самых пострадавших прибалтам придется с евреями договариваться, заодно и выяснят с одобрением воевавших на стороне немцев соотечественников.
azul
о, вот и нашлись самые пострадавшие "а нас-то за что".
265055770
Так пострадали, так пострадали... А уж как они евреев душили-душили, а пострадали все равно несчастные и нипричемные латыши.
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