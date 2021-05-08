В Евросоюзе обозначили возможные сроки запуска системы ковид-паспортов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала возможные сроки запуска на территории ЕС системы ковид-паспортов. По её словам, система сертификатов о вакцинации против COVID-19 может заработать в странах Евросоюза уже в июне. Глава ЕК отметила, что юридическая и техническая подготовка данного вопроса идёт полным ходом. Об этом 8 мая информирует официальный сайт ведомства.



Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что политическое соглашение о введении системы ковид-паспортов может быть заключено ещё до конца мая. Для получения данного документа его получателю необходимо будет предоставить доказательства того, что он прошёл вакцинацию, переболел коронавирусом или имеет антитела. Кроме этого, можно будет предоставить отрицательный тест на COVID-19. Глава ЕК пояснила, что данная мера направлена на то, чтобы сделать возможными поездки в Евросоюз и внутри него.

