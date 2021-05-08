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В Евросоюзе обозначили возможные сроки запуска системы ковид-паспортов

Система сертификатов о вакцинации против COVID-19 может заработать в ЕС в июне

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала возможные сроки запуска на территории ЕС системы ковид-паспортов. По её словам, система сертификатов о вакцинации против COVID-19 может заработать в странах Евросоюза уже в июне. Глава ЕК отметила, что юридическая и техническая подготовка данного вопроса идёт полным ходом. Об этом 8 мая информирует официальный сайт ведомства.

Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что политическое соглашение о введении системы ковид-паспортов может быть заключено ещё до конца мая. Для получения данного документа его получателю необходимо будет предоставить доказательства того, что он прошёл вакцинацию, переболел коронавирусом или имеет антитела. Кроме этого, можно будет предоставить отрицательный тест на COVID-19. Глава ЕК пояснила, что данная мера направлена на то, чтобы сделать возможными поездки в Евросоюз и внутри него.

Ранее «Фонтанка» писала, что в ЕС надеются успеть ввести ковид-паспорта к началу туристичеcкого сезона. На этом, в частности, особенно настаивают Испания, Португалия и Италия.

26 апреля председатель Еврокомиссии заявила в интервью The New York Times, что Евросоюз готов принимать всех туристов. При этом важным условием для этого остается наличие вакцины, которая разрешена на территории ЕС.

По данным Еврокомиссии, на сегодняшний день первый укол вакцины уже получили почти 160 миллионов европейцев. Это более 25% населения ЕС.

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Комментарии (6)

zlopopik
Евроконцлагерь строится под одобрительное похрюкивание еврохомячков.
nuga
Тоталитарный Запад,без паспорта путь закрыт в магазины и общественные места с запретом выхода из дома.Как в в Израиле. Все предсказано год назад.Порабощение людей.
Dazdraperma
И как только введут ковид-аусвайсы - так сразу эпидемия и на спад пойдет. Вы только не перепутайте: это не поражение в правах тех, у кого ковид-паспортов нет. Это предоставление прав тем, у кого ковид-паспорта есть. Это другое
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