В субботу, 8 мая, произошло аварийное отключение воздушной линии 110 кВ Лахтинская-1, которая принадлежит Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга. Ранее о ней уже сообщали «Россети Леэнэнерго» и Смольный.
Как подчёркивает «Россети Ленэнерго», «во избежание нарушений электроснабжения потребителей Курортного и Кронштадтского районов» компания вынуждена принимать дополнительные меры. Среди них — ограничение запланированных ремонтных работ в прилегающей сети.
Напомним, ранее аналогичное нарушение произошло 23 апреля, в результате «Россети Ленэнерго» перешли в режим повышенной готовности. Ещё до этого, 13 марта отключение на оборудовании КЗС привело к обесточиванию четырёх подстанций 110 кВ и двух подстанций 35 кВ, электроснабжение было ограничено для 21 тысячи жителей Сестрорецка. В комитете по энергетике утверждают, что ситуация находится на контроле у ведомства и говорят о необходимости кардинальных мер.
Электрооборудование петербургской дамбы снова отключилось. «Россети Ленэнерго» на всякий случай отложили свой ремонт
Воздушная линия, принадлежащая Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга, аварийно отключилась 8 мая
В субботу, 8 мая, произошло аварийное отключение воздушной линии 110 кВ Лахтинская-1, которая принадлежит Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга. Ранее о ней уже сообщали «Россети Леэнэнерго» и Смольный.