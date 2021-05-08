Перед салютом 9 мая в Петербурге продезинфицируют Петропавловскую крепость

Перед праздничным салютом 9 мая военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа проведут обеззараживание площадки для артиллерийского салютного дивизиона у Петропавловской крепости.
Как сообщили 8 мая в пресс-службе ЗВО, планируется обработать места расстановки трёх орудий ЗИС-3 и двенадцати Д-44, подъездные пути, фасады крепости и прилегающую территорию. В общей сложности военные намерены продезинфицировать более 1,5 тыс. кв. м территории крепости.
В мероприятиях задействуют более 30 военнослужащих полка и четыре спецмашины.
Напомним, что десятиминутный праздничный салют 9 мая прогремит от стен Петропавловской крепости в 22:00.
Подробнее о том, какие ещё мероприятия ожидают петербуржцев и гостей города в День Победы, читайте в материале «Фонтанки».