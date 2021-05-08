«Зенит» не нарушил регламент в отношении болельщиков после матча с «Локомотивом»

Российская премьер-лига провела проверку обращения ФК «Локомотив» о возможных фактах неуважительного отношения к болельщикам на матче с «Зенитом». Официальное сообщение по этому поводу было размещено 8 мая на сайте организации.



В ходе расследования, в частности, было установлено, что по оперативной информации МВД, существовали риски прорыва фанатов «Зенита» в гостевой сектор. Чтобы избежать этого, был организован принудительный вывоз болельщиков «Локомотива» с территории стадиона на автобусах. Всего было выделено 12 автобусов до Московского вокзала, а болельщикам с детьми предоставили отдельный выход.



«РПЛ сожалеет, что в результате мер, принятых полицией, болельщики испытали неудобства, и их передвижение было ограничено. Вместе с тем такие вынужденные шаги были направлены на предотвращение столкновений между болельщиками и обеспечение безопасности», — подчеркнули в РФС.

