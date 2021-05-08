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«Зенит» не нарушил регламент в отношении болельщиков после матча с «Локомотивом»

РПЛ опубликовала итоги проверки обращения ФК «Локомотив» после матча с «Зенитом»

Российская премьер-лига провела проверку обращения ФК «Локомотив» о возможных фактах неуважительного отношения к болельщикам на матче с «Зенитом». Официальное сообщение по этому поводу было размещено 8 мая на сайте организации.

В ходе расследования, в частности, было установлено, что по оперативной информации МВД, существовали риски прорыва фанатов «Зенита» в гостевой сектор. Чтобы избежать этого, был организован принудительный вывоз болельщиков «Локомотива» с территории стадиона на автобусах. Всего было выделено 12 автобусов до Московского вокзала, а болельщикам с детьми предоставили отдельный выход.

«РПЛ сожалеет, что в результате мер, принятых полицией, болельщики испытали неудобства, и их передвижение было ограничено. Вместе с тем такие вынужденные шаги были направлены на предотвращение столкновений между болельщиками и обеспечение безопасности», — подчеркнули в РФС.

Ранее «Фонтанка» писала, что столичная команда пожаловалась на чрезмерные ограничительные меры в отношении своих болельщиков при проведении матча 28-го тура против «Зенита» в Петербурге. Московских фанатов возмутило то, что после игры их принудительно разместили в автобусах и длительное время из них не выпускали. Многие опоздали на свои рейсы в Москву.

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Комментарии (1)

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Болельщик, в первую очередь, футбольный, как и просто пьяный гражданин представляет потенциальную опасность, как для окружающих, так и для самого себя. Примеров масса, ни кто не угонится за качеством поступков т.н. болельщиков.
Поэтому, непродолжительное задержание, всем на пользу. Профилактика. Как пьяных в вытрезвитель, так футбольного болельщика, если он в любом общественном месте кроме стадиона самоиндефицируется, как болельщик и находится в количестве более одного - на непродолжительную передержку, что бы пришёл в чувство.
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