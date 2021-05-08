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Бесплатный газ — только на мемориалах. «Газпром» собирается безвозмездно питать Вечные огни

Компания «Газпром» пообещала бесплатно поставлять газ для мемориалов «Вечный огонь»

«Газпром» заявил о готовности бесплатно поставлять газ для монументов «Вечный огонь» и предлагает закрепить это в документах государственного регулирования. Об этом со ссылкой на генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова 8 мая сообщает «Интерфакс».

Как уточняется в сообщении, по инициативе председателя правления компании Алексея Миллера «Газпром» решил обратиться к правительству РФ с предложением утвердить «Перечень Вечных огней и Огней памяти» в регионах работы корпорации, а стоимость природного газа для них установить равной 0 руб.

«Уверен, в этой инициативе нас поддержит не только правительство, но и поставщики природного газа в других регионах страны», — подчеркнул представитель компании.

В настоящий момент «Газпром» поставляет газ для Вечных огней на 1238 мемориальных комплексах и обелисках в 63 регионах России. 769 Вечных огней — с режимом постоянного горения.

Ранее с просьбой о бесплатных поставках газа для монументов к «Газпрому» обращался Общероссийский народный фронт. Это было в сентябре прошлого года.

«Фонтанка» писала, что компания также обещала бесплатно подводить газ к жилым участкам, однако у этой услуги оказался целый список ограничений.

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Комментарии (7)

vic_5e4cd1938d1a8
При всём уважении к памяти, к ветеранам, но Вечные огни в формате пламени должны быть заменены на другие формы. Поддерживать Огни в том виде, как они есть сейчас не получится не то что "вечно", но даже, относительно долго. Когда тупые вандала без памяти гасят Огонь, жарят на нём сосиски, пляшут рядом, это дискредитация самой Памяти. Формат устарел. И с технически обеспечением будут проблемы.
В стране достаточно одного Вечного огня, например, в Москве у могилы Неизвестного содата или на Пискарёвском кладбище или в Волгограде.
Память и уважение людей к прошедшим событиям не уменьшится при отсутствии физического пламени.
А огонь на Марсовом поле и вообще неуместен. Что там чтим - начало братоубийства и разрухи?
Чёрт Опасный
Благодетели!
alexpv
А мне казалось, что природные ресурсы это национальное достояние, принадлежащее всем россиянам, и что Газпром государственная компания, и что правильнее говорить, что россияне решили поддерживать работу "вечного огня" на безвозмездной основе.
Причем тут Миллер, извиняюсь??)
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