Бесплатный газ — только на мемориалах. «Газпром» собирается безвозмездно питать Вечные огни

Как уточняется в сообщении, по инициативе председателя правления компании Алексея Миллера «Газпром» решил обратиться к правительству РФ с предложением утвердить «Перечень Вечных огней и Огней памяти» в регионах работы корпорации, а стоимость природного газа для них установить равной 0 руб.

«Газпром» заявил о готовности бесплатно поставлять газ для монументов «Вечный огонь» и предлагает закрепить это в документах государственного регулирования. Об этом со ссылкой на генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова 8 мая сообщает «Интерфакс».

«Уверен, в этой инициативе нас поддержит не только правительство, но и поставщики природного газа в других регионах страны», — подчеркнул представитель компании.



В настоящий момент «Газпром» поставляет газ для Вечных огней на 1238 мемориальных комплексах и обелисках в 63 регионах России. 769 Вечных огней — с режимом постоянного горения.



Ранее с просьбой о бесплатных поставках газа для монументов к «Газпрому» обращался Общероссийский народный фронт. Это было в сентябре прошлого года.



«Фонтанка» писала, что компания также обещала бесплатно подводить газ к жилым участкам, однако у этой услуги оказался целый список ограничений.

