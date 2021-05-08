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Из Петербурга запустят прямые рейсы в Белград

Авиакомпания Air Serbia начнёт выполнять рейсы из Пулково в Белград

С 8 июня авиакомпания Air Serbia запускает рейсы между Петербургом и Белградом (Сербия). Полёты будут выполняться дважды в неделю.

Как сообщает оператор Пулково — компания «Воздушные ворота Северной столицы», согласно расписанию, прибытие в Петербург по вторникам запланировано на 09:55, а по четвергам — на 20:45. Вылет из Пулково в столицу Сербии авиакомпания будет осуществлять по вторникам в 10:45, по четвергам — в 21:35.

При этом всем пассажирам рекомендуется перед полётом внимательно изучить правила пересечения границ в условиях пандемии. В частности, для въезда в Сербию российским туристам необходимо иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданный не ранее чем за 48 часов до запланированного прибытия в эту страну.

Ранее «Фонтанка» писала, что со вторника, 4 мая, возобновилось прямое регулярное авиасообщение Петербурга со столицей Египта. Рейсы в Каир выполняет авиакомпания Nordwind.

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Комментарии (1)

Trurl
Молодца! Развиваем связи с дружественными странами. Вроде из Москвы уже можно слетать в Венесуэлу, в гости к Мадуре. Ждём прямой рейс в Пхеньян, к Ким Чен Ыну.
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