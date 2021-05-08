Из Петербурга запустят прямые рейсы в Белград

С 8 июня авиакомпания Air Serbia запускает рейсы между Петербургом и Белградом (Сербия). Полёты будут выполняться дважды в неделю.



Как сообщает оператор Пулково — компания «Воздушные ворота Северной столицы», согласно расписанию, прибытие в Петербург по вторникам запланировано на 09:55, а по четвергам — на 20:45. Вылет из Пулково в столицу Сербии авиакомпания будет осуществлять по вторникам в 10:45, по четвергам — в 21:35.



При этом всем пассажирам рекомендуется перед полётом внимательно изучить правила пересечения границ в условиях пандемии. В частности, для въезда в Сербию российским туристам необходимо иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданный не ранее чем за 48 часов до запланированного прибытия в эту страну.

