Из Петербурга в Каир напрямую полетели самолёты

Аэропорт Пулково со вторника возобновил прямое регулярное авиасообщение Петербурга со столицей Египта. Рейсы в Каир будет выполнять Nordwind.

Как говорится в сообщении авиакомпании, с 4 мая она начинает выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Каир на самолете Boeing 737–800 c компоновкой на 189 пассажирских мест. Время в пути составит 5 часов 15 минут. Вылеты в Египет будут осуществляться в 12:45, обратно — в 19 часов по местному времени.

По действующим правилам, все пассажиры в возрасте от 6 лет, в том числе граждане Египта, прибывающие на территорию страны, должны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанного методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до вылета в Египет. Сертификат должен быть на арабском или английском языках с печатью лаборатории, точной датой и временем отбора материала. Документ должен быть выдан официальной лабораторией, аккредитованной в государстве отправления.