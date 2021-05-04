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Из Петербурга в Каир напрямую полетели самолёты

Петербуржцы теперь могут летать в Египет без пересадок

Аэропорт Пулково со вторника возобновил прямое регулярное авиасообщение Петербурга со столицей Египта. Рейсы в Каир будет выполнять Nordwind.

Как говорится в сообщении авиакомпании, с 4 мая она начинает выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Каир на самолете Boeing 737–800 c компоновкой на 189 пассажирских мест. Время в пути составит 5 часов 15 минут. Вылеты в Египет будут осуществляться в 12:45, обратно — в 19 часов по местному времени.

По действующим правилам, все пассажиры в возрасте от 6 лет, в том числе граждане Египта, прибывающие на территорию страны, должны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанного методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до вылета в Египет. Сертификат должен быть на арабском или английском языках с печатью лаборатории, точной датой и временем отбора материала. Документ должен быть выдан официальной лабораторией, аккредитованной в государстве отправления.

Накануне посол России в Египте Георгий Борисенко заявил, что Москва надеется на возобновление авиарейсов между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада в ближайшие месяцы.

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Комментарии (5)

Gilka
турция вот тоже сначала открыла границу, теперь в жестком локдауне сидит. ждемс локдаун в египте...
ash364
Нужна Хургада и шарм, не каир
Ruth D. Armstead
Кому нужен такой отдых, постоянно озираясь ? С масочкой на подбородке))) Зато,типа, на море
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