Народный артист России Дмитрий Назаров, актер МХТ им. Чехова, известный всей стране своей звездной ролью в сериале «Кухня», выложил в инстаграме видео, на котором он читает стихотворение. Формально оно посвящено репетиции парада, но в первую очередь — обстановке в стране. Ролик был выложен в инстаграме еще два дня назад, однако СМИ обратили внимание на него лишь накануне Дня Победы.



«Зачем в барьерах вся Россия? Зачем оттачивать парад? Парад чего? Парад бессилья? Парад запретов и оград?» — взывает Назаров, кладя руку на металлическое ограждение, стоящее на улице.