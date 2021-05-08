FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +9
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
9
Печать

«Зачем в барьерах вся Россия?» Актер Дмитрий Назаров записал стихотворение про «бессмысленный парад»

Звезда сериала «Кухня» вывел в стихах «парад запретов и оград»

Народный артист России Дмитрий Назаров, актер МХТ им. Чехова, известный всей стране своей звездной ролью в сериале «Кухня», выложил в инстаграме видео, на котором он читает стихотворение. Формально оно посвящено репетиции парада, но в первую очередь — обстановке в стране. Ролик был выложен в инстаграме еще два дня назад, однако СМИ обратили внимание на него лишь накануне Дня Победы.

«Зачем в барьерах вся Россия? Зачем оттачивать парад? Парад чего? Парад бессилья? Парад запретов и оград?» — взывает Назаров, кладя руку на металлическое ограждение, стоящее на улице.

Также актер упоминает «расстрелянные пособия», «убитый пенсионный фонд», «фронт, развернутый в народ» и автозаки, которые «замкнут бессмысленный парад».

В Петербурге последняя репетиция парада проводилась 7 мая. «Яндекс» сообщал о многокилометровых пробках на КАД. Проезду мешала не только военная техника, но и дорожные работы и ДТП.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

monch
Редкостный мясной чудак...
Norge
Сериал не смотрел, но похоже и не посмотрю. Талант не всегда идет во благо его обладателю.
aborigenSPB
Прекрасный текст, замечательные слова, только нынешние ....(сами подберите им название), не оценят и ещё в экстремизме обвинят. Только все эти нынешние временщики забыли, что поэт в России больше, чем поэт!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний