До обеда загруженность дорог составляла 5 баллов, что большая редкость для дневных часов даже в рабочий день. К 15 часам вернулись 4 балла (это уровень рабочего дня), а к 15:30 — снова «пятёрка».

«Яндекс» зафиксировал несколько необычных пробок. В частности, в 12:51 загруженность Пискарёвского проспекта составила 10 баллов в направлении центра, что на 3 балла выше обычного. По Пискарёвскому и КАД военная техника обычно возвращается после тренировок парадов на Дворцовой площади. Репетиция была и сегодня , а автомобилистам местами пришлось постоять.

О многокилометровых пробках на КАД «Яндекс» сообщал в 15:03 (внутренняя сторона от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км) и в 13:06 (внешняя сторона от Октябрьской набережной до реки Оккервиль, 7,5 км).

В 12:15 на проспекте Энгельса и Новоприозерском шоссе транспорт тратил 37 минут на проезд 4,8 км от 8-го Верхнего переулка до Центральной улицы. В 15:00 пробка на Мурманском шоссе и Народной улице достигла 7,1 км.

Местами движение затрудняют не только дорожные работы и военная техника, но и ДТП. Так, фура полностью перекрыла Парашютную улицу в сторону Репищевой, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

