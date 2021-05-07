И в Петербурге, и в Москве утром 7 мая прошли репетиции парада Победы.
В центре Петербурга ограничено дорожное движение. Кроме того, ограничения обычно вводятся ненадолго по ходу движения колонн военной техники: она идёт в центр города обычно по КАД, Пискарёвскому проспекту и набережным Невы, а потом обратно. Загруженность дорог Петербурга достигла 3 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в выходные по утрам бывает 1–2 балла.
«Фонтанка» подробно рассказывала о технике, которую военные демонстрируют на Дворцовой площади и в небе над центром города.
В репетиции на Красной площади в Москве приняли участие 37 пеших парадных расчётов с более чем 12 тысячами военнослужащих. В составе механизированной колонны, по данным РИА Новости, более 190 образцов военной техники, в том числе легендарные танки Т-34, а также новейшие Т-90М «Прорыв» и Т-14«Армата», боевые машины пехоты «Курганец», артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ». В параде участвуют оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и «Тор-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и системы С-400 «Триумф», а также пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс».