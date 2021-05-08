Петербуржцам предлагают зажечь «Свет Победы» вечером 9 мая. Перед этим обычный свет придется погасить

Как сообщает инициатор акции Mail Ru Group, ровно в 21:50 надо будет выключить свет в квартире, подойти к окну или выйти на балкон и посветить фонариком. После этого видео выкладывается в любую соцсеть с хэштегом #СветПобеды. «Если в этом видео вы захотите сказать какие-то важные лично для вас слова, о своих родственниках, которые воевали или погибли на войне, о том что для вас значит 9 мая — будет здорово. Но это не обязательно — почтить память ветеранов молча не менее ценно», — говорят организаторы.

Поучаствовать можно даже если вы находитесь не дома — на улице или в заведении. Правила те же: включить фонарик или другой источник света ровно в 21:50 9 мая. Время неслучайно: акция проходит за 10 минут до кульминации праздника — салюта в 22:00.



Аналогичная акция проходила и в прошлом году. О том, как еще отметить День Победы в Петербурге, читайте в материале «Фонтанки».

