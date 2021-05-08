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Петербуржцам предлагают зажечь «Свет Победы» вечером 9 мая. Перед этим обычный свет придется погасить

Акция «Свет Победы» пройдет 9 мая за 10 минут до салюта

Акция «Свет Победы» пройдет в очередной раз 9 мая. Для участия нужна темнота и мобильный телефон.

Как сообщает инициатор акции Mail Ru Group, ровно в 21:50 надо будет выключить свет в квартире, подойти к окну или выйти на балкон и посветить фонариком. После этого видео выкладывается в любую соцсеть с хэштегом #СветПобеды. «Если в этом видео вы захотите сказать какие-то важные лично для вас слова, о своих родственниках, которые воевали или погибли на войне, о том что для вас значит 9 мая — будет здорово. Но это не обязательно — почтить память ветеранов молча не менее ценно», — говорят организаторы.

Поучаствовать можно даже если вы находитесь не дома — на улице или в заведении. Правила те же: включить фонарик или другой источник света ровно в 21:50 9 мая. Время неслучайно: акция проходит за 10 минут до кульминации праздника — салюта в 22:00.

Аналогичная акция проходила и в прошлом году. О том, как еще отметить День Победы в Петербурге, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

Чёрт Опасный
Запретят!)
Агроном аэродрома
Это чтобы самолёты наты знали куда лететь, да? Кажется так те же лица комментировали ту же "акцию" не далее как пару месяцев того назад?
Sonata
Мммм... А если обычный свет не гасить, это не считается?
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