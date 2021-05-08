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Школьники не смогли улететь из Петербурга в Новосибирск. Им заявили, что они опоздали на регистрацию, но это неправда

Прокуратура начала проверку из-за несостоявшегося вылета школьников из Петербурга в Новосибирск

Петербургские каникулы школьной группы из Новосибирска подпортило возвращение домой. На стойке регистрации в аэропорту им уверенно заявили об опоздании и обрекли на сутки ожидания. Транспортная прокуратура уже заинтересовалась.

Как сообщили в ведомстве 8 мая, Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров авиакомпании «Победа». Семь школьников вместе с учителем не попали на рейс DP 557, который должен был вылететь в Новосибирск накануне в 23:25. Туристов перерегистрировали, в Петербурге они вынуждены задержаться на сутки. Информация о действиях перевозчика направлена по поднадзорности в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

В авиакомпании «Победа» «Фонтанке» объяснили случившееся ошибкой агента обслуживающей компании. Он, как заявляет перевозчик, отказал пассажирам в регистрации, мотивируя это опозданием группы. Лайнер улетел в Новосибирск с 11 пустыми креслами.

«Мы провели служебное расследование и видим по данным с камер видеонаблюдения, что клиенты пришли на регистрацию вовремя. За несовершённый перелёт мы оформим полный возврат денег для группы и абсолютно бесплатно вернём школьников в Новосибирск ближайшим рейсом компании. Все расходы взыщем с агента регистрации. Мы сожалеем о сложившейся ситуации и уже направили претензию обслуживающей компании, обеспечивающей регистрацию в Пулково», — комментируют в пресс-службе «Победы».

Ближайший рейс авиакомпании в Новосибирск, по данным онлайн-табло Пулково, вылетит из Петербурга в 23:25 8 мая.

Ранее «Фонтанка» писала, что ещё один борт «Победы» из Петербурга экстренно приземлился в аэропорту Набережных Челнов из-за попавшей в двигатель птицы.

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Комментарии (13)

Analyst
В условиях падения авиаперевозок так поступать с пассажирами глупо. Про мораль я и не говорю, кинули детей в полночь в Пулково.
Но опять таки нет ничего удивительного, это все наши люди и в полиции и в аэропорту и в магазине. Back in the USSR!
2356897676
Хм. А городу репутационные убытки такими действиями недобросовестной компании разве не нанесены? Администрации так же нужно подать в суд на этих шарлатанов. Сколько средств вкладывают в рекламу города, а тут такая антиреклама.
karbofos
Скорее всего, кому-то из близких к перевозчику или посадочной бригаде в Пулково нужно было срочно улететь отдохнуть на майские праздники в Новосиб.
Ну и выкинули группу из самолета.
Не улетел же он с пустыми местами на самом деле.
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