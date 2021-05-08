Школьники не смогли улететь из Петербурга в Новосибирск. Им заявили, что они опоздали на регистрацию, но это неправда

Как сообщили в ведомстве 8 мая, Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров авиакомпании «Победа». Семь школьников вместе с учителем не попали на рейс DP 557, который должен был вылететь в Новосибирск накануне в 23:25. Туристов перерегистрировали, в Петербурге они вынуждены задержаться на сутки. Информация о действиях перевозчика направлена по поднадзорности в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.
В авиакомпании «Победа» «Фонтанке» объяснили случившееся ошибкой агента обслуживающей компании. Он, как заявляет перевозчик, отказал пассажирам в регистрации, мотивируя это опозданием группы. Лайнер улетел в Новосибирск с 11 пустыми креслами.
«Мы провели служебное расследование и видим по данным с камер видеонаблюдения, что клиенты пришли на регистрацию вовремя. За несовершённый перелёт мы оформим полный возврат денег для группы и абсолютно бесплатно вернём школьников в Новосибирск ближайшим рейсом компании. Все расходы взыщем с агента регистрации. Мы сожалеем о сложившейся ситуации и уже направили претензию обслуживающей компании, обеспечивающей регистрацию в Пулково», — комментируют в пресс-службе «Победы».
Ближайший рейс авиакомпании в Новосибирск, по данным онлайн-табло Пулково, вылетит из Петербурга в 23:25 8 мая.
Ранее «Фонтанка» писала, что ещё один борт «Победы» из Петербурга экстренно приземлился в аэропорту Набережных Челнов из-за попавшей в двигатель птицы.