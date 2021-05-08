Самолёт из Петербурга экстренно сел в Набережных Челнах из-за попадания в двигатель птицы

Как сообщили «Фонтанке» 8 мая в пресс-службе компании-перевозчика, посадка не была экстренной, а прошла в штатном режиме.



«Посадка прошла штатно, после осмотра воздушного судна в Нижнекамске подтвердили попадание птицы. В данный момент всем ожидающим вылета клиентам в Нижнекамске оказываются все услуги по ФАП, ожидаем решение технических специалистов, осматривают ВС. Безопасность — прежде всего», — заключили в авиакомпании «Победа».



По факту инцидента Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку.

