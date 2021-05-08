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Самолёт из Петербурга экстренно сел в Набережных Челнах из-за попадания в двигатель птицы

Рейс авиакомпании «Победа» DP 527 Санкт-Петербург — Нижнекамск вынужденно приземлился в аэропорту города Набережные Челны из-за попадания в двигатель птицы.

Как сообщили «Фонтанке» 8 мая в пресс-службе компании-перевозчика, посадка не была экстренной, а прошла в штатном режиме.

«Посадка прошла штатно, после осмотра воздушного судна в Нижнекамске подтвердили попадание птицы. В данный момент всем ожидающим вылета клиентам в Нижнекамске оказываются все услуги по ФАП, ожидаем решение технических специалистов, осматривают ВС. Безопасность — прежде всего», — заключили в авиакомпании «Победа».

По факту инцидента Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку.

Отметим, что по данным онлайн-табло Пулково, самолёт вылетел из Петербурга в 8:55.

Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна находились 185 пассажиров и 5 членов экипажа.

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