К смертельному пожару под Петербургом могла привести неосторожность. Спрашивать будут с отца выжившего подростка

Житель посёлка Фёдоровское в Тосненском районе Ленинградской области стал подозреваемым в причинении смерти по неосторожности. При пожаре в его квартире погибли двое подростков, а третьего увезли в больницу с ожогами.



Как стало известно «Фонтанке» 8 мая, 46-летний машинист экскаватора накануне во второй половине дня сам пришёл в Тосненское ОМВД. Он подтвердил сотрудникам, что в квартире на улице Центральная хранил канистру с бензином. Судя по всему, именно её взяли дети.



Мужчину отпустили, ограничив подпиской о невыезде. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам Следственный комитет возбудил 4 мая — в день пожара, жертвами которого стали двое мальчиков. Одному из них было 14 лет, второму на следующий день исполнялось 16. Ещё один подросток 16 лет госпитализирован с ожогами. По предварительным данным, он является сыном подозреваемого. Издание 47news сообщало, что у юноши обожжено 35% тела, его ввели в искусственную кому. Вероятной причиной пожара следствие считает неосторожное обращение с огнём.

