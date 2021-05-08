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К смертельному пожару под Петербургом могла привести неосторожность. Спрашивать будут с отца выжившего подростка

Отца пострадавшего подростка при пожаре под Петербургом взяли под подписку

Житель посёлка Фёдоровское в Тосненском районе Ленинградской области стал подозреваемым в причинении смерти по неосторожности. При пожаре в его квартире погибли двое подростков, а третьего увезли в больницу с ожогами.

Как стало известно «Фонтанке» 8 мая, 46-летний машинист экскаватора накануне во второй половине дня сам пришёл в Тосненское ОМВД. Он подтвердил сотрудникам, что в квартире на улице Центральная хранил канистру с бензином. Судя по всему, именно её взяли дети.

Мужчину отпустили, ограничив подпиской о невыезде. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам Следственный комитет возбудил 4 мая — в день пожара, жертвами которого стали двое мальчиков. Одному из них было 14 лет, второму на следующий день исполнялось 16. Ещё один подросток 16 лет госпитализирован с ожогами. По предварительным данным, он является сыном подозреваемого. Издание 47news сообщало, что у юноши обожжено 35% тела, его ввели в искусственную кому. Вероятной причиной пожара следствие считает неосторожное обращение с огнём.

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Комментарии (6)

Yksy
Взяли дети и что сделали?? подожгли что ли?
Noisymouse
" Судя по всему, именно её взяли дети." Да уж... "дети".
172185222
Т.е. поставил канистру с бензином дома (а это запрещено что ли?) — причинил смерть по неосторожности?
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