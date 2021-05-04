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Трёх подростков вынесли из горящей квартиры под Петербургом. Двоих врачи не смогли откачать

Следственный комитет устанавливает обстоятельства пожара в поселке Федоровское, при котором погибли двое подростков и один пострадал.

Как сообщает 47news 4 мая, пожар в квартире дома на улице Центральной начался около половины шестого вечера. В помещении на втором этаже горело на площади 15 квадратных метров в коридоре и на кухне. Спасатели вынесли из огня троих подростков.

Несмотря на усилия медиков, двое 15-летних скончались, третий госпитализирован с ожогами.

На месте работают сотрудники областного следственного комитета.

© Фонтанка.Ру

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