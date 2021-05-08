Полиция показала бегство подозреваемого в хищении водки из супермаркета «Пятёрочка» на севере Петербурга. Отрываться от преследования он решил как герой боевика и использовал «живой щит».
Видеозапись 8 мая публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе уточнили, что накануне сотрудники патрульно-постовой службы Калининского района во время патрулирования застали кульминацию — на проспекте Металлистов, 69 мужчина удерживал женщину, приставив к её горлу лезвие.
«Девушку отпусти!.. Даю слово!», — убеждает на видео патрульный человека в красной куртке после того, как он прокричал нечто похожее на «простите».
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Подозреваемого разоружили и задержали. Страху натерпелась не только освобождённая женщина, но и ещё одна мать с трёхлетней девочкой, прикрыться которой неудачливый грабитель с заточкой пытался ранее.
«Как оказалось, за несколько минут до этого он попытался похитить бутылку водки из сетевого магазина на Пискарёвском проспекте, но его начал преследовать охранник торговой точки», — сообщают в полицейском главке.
В отделе дознания Калининского УМВД бегство из «Пятёрочки» квалифицировали как грабёж, угрозу убийством и применение насилия в отношении представителя власти. 32-летний безработный с тягой к спиртному и богатым криминальным прошлым задержан на двое суток.