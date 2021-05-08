Полиция показала бегство подозреваемого в хищении водки из супермаркета «Пятёрочка» на севере Петербурга. Отрываться от преследования он решил как герой боевика и использовал «живой щит».



Видеозапись 8 мая публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе уточнили, что накануне сотрудники патрульно-постовой службы Калининского района во время патрулирования застали кульминацию — на проспекте Металлистов, 69 мужчина удерживал женщину, приставив к её горлу лезвие.



«Девушку отпусти!.. Даю слово!», — убеждает на видео патрульный человека в красной куртке после того, как он прокричал нечто похожее на «простите».