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В Петербурге полиция с погоней задержала магазинного вора. С водкой и заточкой он прятался за спинами молодых матерей

Посетитель магазина похитил водку и угрожал женщинам с детьми на севере Петербурга

Подозреваемый в грабеже спасался бегством из сетевого супермаркета в Калининском районе Петербурга. Свою свободу он отстаивал, угрожая женщинам с детьми.

Как стало известно «Фонтанке» 8 мая, накануне в пять часов вечера полицию вызвали на Пискарёвский проспект, 20 — к магазину сети «Пятёрочка», откуда только что сбежал не заплативший за товар посетитель. Мужчина прихватил водку, проскочил выход и нырнул во дворы, подоспевший наряд патрульно-постовой службы — за ним.

Беглец петлял по Антоновской, но оторваться не удавалось. У дома № 14 он схватил 34-летнюю прохожую с девочкой двух лет и пригрозил расправой, если правоохранители не отступят. Выиграв несколько минут, преступник бросился в сторону проспекта Металлистов и у детского сада на Антоновской повторил манёвр, прикрываясь 26-летней студенткой и её дочерью четырёх лет.

Метров через двести мужчину задержали. Пробежку от магазина с водкой и металлической заточкой устроил 32-летний житель Кондратьевского проспекта. Официально он не трудоустроен, в прошлом статьи за изнасилование, мелкое мошенничество, оскорбление полиции, грабеж и разбой. В апреле прошлого года его ограничивали подпиской о невыезде по делу о краже.

Мужчину отправили в изолятор временного содержания. Он набегал на три уголовных дела по статьям об угрозе убийством, грабеже и применении насилия в отношении представителя власти.

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Комментарии (10)

vic_5e4cd1938d1a8
Умер бы он побыстрее, например, упал со шконки неудачно ...
Зачем такие живут ...
sektor7
Набегал на букет.
Алкоголь зло.
AlBerkut
Офигеть туда собирается...
Вчера (или когда там, но совсем недавно) 2 клоуна за 2 гоп-стопа взяли пару пачек сигарет да пивка, теперь к ним за компанию это чудо... За бутылку водки хороший такой букетик из статей😎
Ну а по поводу квалификации деяний... Ч. 2 ст. 206 по подследственности к ментам не относится, а дело пока в ментовке. Да и на самом деле вопрос, была ли она тут.
Иногда жалко, что копы у нас не американские... У них подобных флойдов без особых церемоний слегка фаршируют с проделыванием новых аккуратных дырочек 😎
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