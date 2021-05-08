Как стало известно «Фонтанке» 8 мая, накануне в пять часов вечера полицию вызвали на Пискарёвский проспект, 20 — к магазину сети «Пятёрочка», откуда только что сбежал не заплативший за товар посетитель. Мужчина прихватил водку, проскочил выход и нырнул во дворы, подоспевший наряд патрульно-постовой службы — за ним.
Беглец петлял по Антоновской, но оторваться не удавалось. У дома № 14 он схватил 34-летнюю прохожую с девочкой двух лет и пригрозил расправой, если правоохранители не отступят. Выиграв несколько минут, преступник бросился в сторону проспекта Металлистов и у детского сада на Антоновской повторил манёвр, прикрываясь 26-летней студенткой и её дочерью четырёх лет.
Метров через двести мужчину задержали. Пробежку от магазина с водкой и металлической заточкой устроил 32-летний житель Кондратьевского проспекта. Официально он не трудоустроен, в прошлом статьи за изнасилование, мелкое мошенничество, оскорбление полиции, грабеж и разбой. В апреле прошлого года его ограничивали подпиской о невыезде по делу о краже.
Мужчину отправили в изолятор временного содержания. Он набегал на три уголовных дела по статьям об угрозе убийством, грабеже и применении насилия в отношении представителя власти.
В Петербурге полиция с погоней задержала магазинного вора. С водкой и заточкой он прятался за спинами молодых матерей
Посетитель магазина похитил водку и угрожал женщинам с детьми на севере Петербурга
Подозреваемый в грабеже спасался бегством из сетевого супермаркета в Калининском районе Петербурга. Свою свободу он отстаивал, угрожая женщинам с детьми.
Как стало известно «Фонтанке» 8 мая, накануне в пять часов вечера полицию вызвали на Пискарёвский проспект, 20 — к магазину сети «Пятёрочка», откуда только что сбежал не заплативший за товар посетитель. Мужчина прихватил водку, проскочил выход и нырнул во дворы, подоспевший наряд патрульно-постовой службы — за ним.