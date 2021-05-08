Ковида все больше: коронавирусная статистика снова обновила майский рекорд в Петербурге

Разрыв между Петербургом и Ленинградской областью при этом почти десятикратный — в ближайшем к городу на Неве регионе, согласно официальным данным, всего 74 заболевших.



В общей сложности в России 8 мая выявлено 8 329 новых случаев коронавируса, 370 пациентов умерли. При этом 18,3 % заразившихся не имели клинических проявлений болезни.



Как ранее сообщала «Фонтанка», с начала мая заболеваемость коронавирусом в Петербурге неуклонно растет:



6 мая сообщалось о 715 заболевших;

5 мая — о 711;

4 мая — о 709;

3 мая — о 704;

2 мая — о 718;

1 мая — о 722 случаях за сутки.



По состоянию на 8 мая в России с начала пандемии зарегистрировано 4 871 843 случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12 992 человека скончались, выздоровели — 4 488 615.

