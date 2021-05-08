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Ковида все больше: коронавирусная статистика снова обновила майский рекорд в Петербурге

В Петербурге выявлено 726 новых случаев коронавируса

Майская статистика заболеваемости коронавирусом в Петербурге продолжает расти и обновлять рекорды. Как сообщает 8 мая оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией, в Северной столице выявлено 726 случаев заболевания. Петербург по этому показателю опережает Московскую область, где диагностировано 630 заболевших, и уступает только Москве с 2 765 зарегистрированными случаями.

Разрыв между Петербургом и Ленинградской областью при этом почти десятикратный — в ближайшем к городу на Неве регионе, согласно официальным данным, всего 74 заболевших.

В общей сложности в России 8 мая выявлено 8 329 новых случаев коронавируса, 370 пациентов умерли. При этом 18,3 % заразившихся не имели клинических проявлений болезни.

Как ранее сообщала «Фонтанка», с начала мая заболеваемость коронавирусом в Петербурге неуклонно растет:

6 мая сообщалось о 715 заболевших;
5 мая — о 711;
4 мая — о 709;
3 мая — о 704;
2 мая — о 718;
1 мая — о 722 случаях за сутки.

По состоянию на 8 мая в России с начала пандемии зарегистрировано 4 871 843 случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12 992 человека скончались, выздоровели — 4 488 615.

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