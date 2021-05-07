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Заболеваемость коронавирусом растёт: в Петербурге — максимум с начала мая

В Петербурге зафиксирован максимальный показатель заболеваемости COVID-19 с начала мая. Как сообщает 7 мая оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки зарегистрировано 722 случая заражения.

Больше было только 30 апреля — 737 случаев (об этом оперштаб сообщил 1 мая). Вот данные за май:

  • 6 мая сообщалось о 715 зарегистрированных случаях заболевания;
  • 5 мая — о 711;
  • 4 мая — о 709;
  • 3 мая — о 704;
  • 2 мая — о 718;
  • 1 мая — о 722 случаях за минувшие сутки.

В целом по стране за последние сутки выявлено 8 386 случаев коронавируса в 83 регионах, из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни. Для сравнения: 4, 5 и 6 мая это число не превышало 8 тысяч, 2 и 3 мая составило, соответственно, 8 697 и 8 489, а 1 мая российский показатель продемонстрировал скачок — 9 270 (имеются в виду цифры за предыдущие сутки).

На первом месте по заболеваемости по-прежнему Москва. Вчера сообщалось о 2 114 новых заражениях, а сегодня о 2 846.

31 смерть пополнила коронавирусную статистику в Петербурге за минувшие сутки — это самый низкий показатель за неделю. В России ковидными признаны 376 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 8 022 человека.

В Петербурге, по данным Смольного, за сутки на коронавирус обследовали 17 470 человек. Обработано 10 940 вызовов по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

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Комментарии (10)

kuk-vasyusha
Как растет? Парады же на носу и вакцинированных на них много?))))
bluxer
Разумеется, растет. Кто сомневался. Как и длина макарон на уши.
cerf
А вечером напишите, что снизилась?
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