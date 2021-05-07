Заболеваемость коронавирусом растёт: в Петербурге — максимум с начала мая

Больше было только 30 апреля — 737 случаев (об этом оперштаб сообщил 1 мая). Вот данные за май:

6 мая сообщалось о 715 зарегистрированных случаях заболевания;



5 мая — о 711;



4 мая — о 709;



3 мая — о 704;



2 мая — о 718;



1 мая — о 722 случаях за минувшие сутки.



В целом по стране за последние сутки выявлено 8 386 случаев коронавируса в 83 регионах, из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни. Для сравнения: 4, 5 и 6 мая это число не превышало 8 тысяч, 2 и 3 мая составило, соответственно, 8 697 и 8 489, а 1 мая российский показатель продемонстрировал скачок — 9 270 (имеются в виду цифры за предыдущие сутки).

