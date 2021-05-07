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В Петербург прибыла новая партия вакцины «Спутник V»

Санкт-Петербург продолжает пополнять запасы коронавирусных вакцин. По данным комитета по здравоохранению и Федерального регистра лиц, больных COVID-19, 7 мая город получил 18 300 комплектов препарата «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).

При этом, как сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию инфекции, за неделю общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией увеличилось незначительно — на 0,82 %. В городе для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5 248 коек. Из них свободны 1 046 коек — 19,9% от общего фонда для коронавирусных больных.

Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 24%. На ИВЛ находятся 173 пациента.

Всего в Петербурге вакцинировано 584 290 человек. Из них 468 053 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 3 827 человек, вторично — 7 513.

С учетом сегодняшней партии за весь период в город поступило 785 702 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках — 107 032 комплекта. Остаток на фармбазе — 94 380 комплектов.

Ранее более семи сотен горожан воспользовались возможностью надомной вакцинации от коронавируса и получили первую дозу.

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Комментарии (2)

zorkii
Ждем когда наш избранный и всеми уважаемый губернатор уколется одновременно - Спутником, Эпивак_Короной, тогда и пойдем строем под песню "Славянка" вакцинироваться
xepnuminu
пойти уколоться что ль свеженькой
вместо вискарика в честь праздничка.
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