В Петербург прибыла новая партия вакцины «Спутник V»

При этом, как сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию инфекции, за неделю общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией увеличилось незначительно — на 0,82 %. В городе для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5 248 коек. Из них свободны 1 046 коек — 19,9% от общего фонда для коронавирусных больных.

Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 24%. На ИВЛ находятся 173 пациента.

Всего в Петербурге вакцинировано 584 290 человек. Из них 468 053 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 3 827 человек, вторично — 7 513.