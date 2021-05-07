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Полиция: Водитель фургона на КАД врезался в отбойник и умер, второго участника не было

В ДТП на КАД в Петербурге «Фольксваген» въехал в силовое ограждение

В результате утренней аварии на КАД в районе Кудрово погиб водитель фургона — он же предполагаемый виновник ДТП. Его пассажир в больнице.

Подробности ДТП сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным полиции, в аварии был только один участник, грузовик в сообщении не упоминается. По предварительной информации главка, 7 мая около 6:30 на 48-м километре внутреннего кольца 50-летний водитель «Фольксвагена Транспортера» не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение. Он скончался на месте, а его пассажир — мужчина 1999 года рождения — был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
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«Проезжала, видела: ограждение повреждено, бетонный блок в основании вывернут», — рассказывает автомобилистка в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Ранее в информации дорожников упоминался грузовик, с которым якобы столкнулся фургон.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (5)

Dimitry Antonov
Судя по повреждениям автомобиля и смерти водителя, скорее всего, не пристегнул ремни безопасности...
AlBerkut
Время 06.30, + отсутствие других участников. Почти наверняка заснул... Возможно и все спали, сначала пассажир задремал, а потом и водила...
RIP...
bluxer
Умер от ковида.
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