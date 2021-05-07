Подробности ДТП сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным полиции, в аварии был только один участник, грузовик в сообщении не упоминается. По предварительной информации главка, 7 мая около 6:30 на 48-м километре внутреннего кольца 50-летний водитель «Фольксвагена Транспортера» не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение. Он скончался на месте, а его пассажир — мужчина 1999 года рождения — был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По факту ДТП проводится доследственная проверка.
«Проезжала, видела: ограждение повреждено, бетонный блок в основании вывернут», — рассказывает автомобилистка в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Ранее в информации дорожников упоминался грузовик, с которым якобы столкнулся фургон.