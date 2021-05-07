Тяжёлое ДТП произошло на востоке петербургской КАД, в районе Кудрово, утром 7 мая.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 6:40 на 47-м километре внутреннего кольца столкнулись «Газель» и грузовой автомобиль. Один человек погиб, один пострадал. «Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — отмечается в сообщении.
Фургон от удара опрокинулся на бок, мужчина якобы не был пристёгнут, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«На обочине человек накрытый пакетом. Как стало известно, в результате ДТП между двумя автомобилями Volkswagen перевернулся на бок, и из него вылетел мужчина», — пишет очевидец.