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Смертельное ДТП на КАД: грузовик опрокинул фургон, и из него на дорогу выпал человек

На КАД в Петербурге один человек погиб и один пострадал

Тяжёлое ДТП произошло на востоке петербургской КАД, в районе Кудрово, утром 7 мая.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 6:40 на 47-м километре внутреннего кольца столкнулись «Газель» и грузовой автомобиль. Один человек погиб, один пострадал. «Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — отмечается в сообщении.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Фургон от удара опрокинулся на бок, мужчина якобы не был пристёгнут, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«На обочине человек накрытый пакетом. Как стало известно, в результате ДТП между двумя автомобилями Volkswagen перевернулся на бок, и из него вылетел мужчина», — пишет очевидец.

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Комментарии (5)

Misha Timoshin
Опять каршеринг виноват! Да что ж такое-то!
Norge
Грузовик и Газель это два фольксвагена - в редакций чай с травами?
Маэстро
Ремни - для трусов. Слабоумие и отвага кому-то ближе... Учитесь на чужой ошибке, не ждите своей!
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