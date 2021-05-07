В Сети бурно обсуждают ролик, на котором запечатлён «рыцарский турнир» на автозаправке в Петербурге. В неравной схватке схлестнулись вооружённый булавой водитель «Ягуара» и его оппонент.
Видеозапись, о которой идёт речь, была размещена 6 мая в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». Судя по опубликованным кадрам, между двумя участниками дорожного движения возник конфликт. В фазу открытого противостояния он перешёл около АЗС у дома 220 на Выборгском шоссе.
Автомобилист возмутился действиями водителя «Ягуара» на дороге, вышел из своей машины и направился к нему, чтобы высказать своё недовольство. После словесной перепалки его визави достал из багажника предмет, похожий на булаву, и начал им махать.
Как видно в ролике, за происходящим наблюдал ребёнок, который, предположительно, был с водителем «Ягуара». «Турнир» на камеру снимала спутница второго автомобилиста.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 7 мая, сообщение об инциденте поступило в 49-й отдел полиции 28 марта этого года. К правоохранителям обратился потерпевший мужчина, который рассказал, что на автозаправке по указанному адресу водитель «Ягуара» нанёс ему удар по руке. Правда, не булавой, а битой. Возбуждено уголовное дело по 115-й статье УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).