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Водитель «Ягуара» махал булавой у АЗС на Выборгском шоссе. «Рыцарский турнир» попал на видео и потянул на уголовное дело

В Петербурге два автомобилиста устроили драку

В Сети бурно обсуждают ролик, на котором запечатлён «рыцарский турнир» на автозаправке в Петербурге. В неравной схватке схлестнулись вооружённый булавой водитель «Ягуара» и его оппонент.

Видеозапись, о которой идёт речь, была размещена 6 мая в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». Судя по опубликованным кадрам, между двумя участниками дорожного движения возник конфликт. В фазу открытого противостояния он перешёл около АЗС у дома 220 на Выборгском шоссе.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Автомобилист возмутился действиями водителя «Ягуара» на дороге, вышел из своей машины и направился к нему, чтобы высказать своё недовольство. После словесной перепалки его визави достал из багажника предмет, похожий на булаву, и начал им махать.

Как видно в ролике, за происходящим наблюдал ребёнок, который, предположительно, был с водителем «Ягуара». «Турнир» на камеру снимала спутница второго автомобилиста.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 7 мая, сообщение об инциденте поступило в 49-й отдел полиции 28 марта этого года. К правоохранителям обратился потерпевший мужчина, который рассказал, что на автозаправке по указанному адресу водитель «Ягуара» нанёс ему удар по руке. Правда, не булавой, а битой. Возбуждено уголовное дело по 115-й статье УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

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Комментарии (24)

2356897676
Как скучно я живу...
Al265
сколько же дебилов по дорогах....и ведь друг друга находят, что бы поделиться мудростью
pila_grigoryeva
сразу видно что русские с булавами и кулаками-были бы южнорасияне то пару ударов ножом и никакого честного поединка
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