В Сети бурно обсуждают ролик, на котором запечатлён «рыцарский турнир» на автозаправке в Петербурге. В неравной схватке схлестнулись вооружённый булавой водитель «Ягуара» и его оппонент.

Видеозапись, о которой идёт речь, была размещена 6 мая в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». Судя по опубликованным кадрам, между двумя участниками дорожного движения возник конфликт. В фазу открытого противостояния он перешёл около АЗС у дома 220 на Выборгском шоссе.