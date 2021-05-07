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Петербурженка заявила о нападении с ножом. Задержанный стал фигурантом уголовного дела до своего совершеннолетия

По подозрению в разбое в Петербурге задержан подросток

Полицейским понадобилось менее получаса, чтобы отыскать того, кто продемонстрировал петербурженке нож и потребовал от неё вывернуть карманы. Задержанный стал фигурантом уголовного дела до своего совершеннолетия.

Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне вечером в петербургскую полицию обратилась 43-летняя администратор магазина, которая рассказала, что несколькими часами ранее стала жертвой разбойного нападения у дома 11 на улице Хошимина. По её словам, неизвестный с ножом отобрал у неё две тысячи рублей и скрылся с места преступления.

По информации полицейского главка, подозреваемого задержали спустя 20 минут у дома 138 на проспекте Энгельса. Им оказался 16-летний юноша.

«Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — добавили в региональном управлении МВД.

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Комментарии (1)

Бейбулат Тимербаев
Наверняка приезжий. Хотя, постойте, 16 лет всего малолетнему преступнику. Что скажут местные аксакалы?!
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