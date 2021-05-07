Петербурженка заявила о нападении с ножом. Задержанный стал фигурантом уголовного дела до своего совершеннолетия

Полицейским понадобилось менее получаса, чтобы отыскать того, кто продемонстрировал петербурженке нож и потребовал от неё вывернуть карманы. Задержанный стал фигурантом уголовного дела до своего совершеннолетия.
Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне вечером в петербургскую полицию обратилась 43-летняя администратор магазина, которая рассказала, что несколькими часами ранее стала жертвой разбойного нападения у дома 11 на улице Хошимина. По её словам, неизвестный с ножом отобрал у неё две тысячи рублей и скрылся с места преступления.
По информации полицейского главка, подозреваемого задержали спустя 20 минут у дома 138 на проспекте Энгельса. Им оказался 16-летний юноша.
«Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — добавили в региональном управлении МВД.