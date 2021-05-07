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Тихий вечер жителей северо-запада Петербурга нарушил неизвестный с оружием

В Петербурге стреляли около жилых домов

Полицейские ищут того, кто нарушил покой жителей Приморского района города. Неизвестный шумел, стреляя в воздух.

Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне поздно вечером в экстренные службы поступило сообщение от жительницы проспекта Авиаконструкторов. Встревоженная женщина рассказала, что у 12-этажного жилого дома 44/3 раздаются звуки стрельбы.

Полицейские прибыли по указанному адресу и установили, что неизвестный произвёл несколько выстрелов в воздух и скрылся с места происшествия.

«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в региональном управлении МВД.

Как ранее писала «Фонтанка», это уже не первое сообщение о стрельбе, поступившее в полицию на майских праздниках. Так, в первые дни длинных выходных под Петербургом шашлычников разгонял «хозяин» с ружьём.

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Комментарии (1)

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