Тихий вечер жителей северо-запада Петербурга нарушил неизвестный с оружием

Полицейские ищут того, кто нарушил покой жителей Приморского района города. Неизвестный шумел, стреляя в воздух.
Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне поздно вечером в экстренные службы поступило сообщение от жительницы проспекта Авиаконструкторов. Встревоженная женщина рассказала, что у 12-этажного жилого дома 44/3 раздаются звуки стрельбы.
Полицейские прибыли по указанному адресу и установили, что неизвестный произвёл несколько выстрелов в воздух и скрылся с места происшествия.
«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в региональном управлении МВД.
Как ранее писала «Фонтанка», это уже не первое сообщение о стрельбе, поступившее в полицию на майских праздниках. Так, в первые дни длинных выходных под Петербургом шашлычников разгонял «хозяин» с ружьём.