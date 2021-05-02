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«Вы здесь поляжете». Под Петербургом «хозяин» стрельбой пытался разогнать рыбаков

Под Петербургом мужчина с ружьём открыл стрельбу по рыбакам

Любителям рыбалки не удалось поймать дзен под Петербургом. На запах шашлыков явился местный с ружьём, территорию он защищал пальбой.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 2 мая, накануне днём компания мужчин рыбачила у моста в городе Сясьстрое. Подкрепиться решили шашлыками. Мангал поставили на территории бывшего рыболовецкого колхоза. В этот момент в полуразрушенном здании послышались шаги, оттуда вышел мужчина с ружьём. Себя он объявил «хозяином» и потребовал от гостей срочно очистить подведомственную ему территорию.

«В результате продолжившегося конфликта гражданин крикнул: «Вы все здесь поляжете!» — и несколько раз выстрелил в землю в сторону компании», — уточнили в полиции.

Рыбаки вызвали полицейских, которые задержали 47-летнего агрессора. По данным 47news, стрелок орудовал помповым ружьём.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

footballer13
Молодец, на ровном месте тяжкое себе нарисовал.
Совсем у людей крыша едет.
Seawolf
Быдло решило бухнуть "под шашлычок", а тут собственник нарисовался.
Мужской Взгляд
Посадят стрелка и надолго.
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