В связи с трагедией, произошедшей в Городищенском районе Волгоградской области, решением губернатора Андрея Бочарова временно приостановлена деятельность всех поисковых отрядов на территории региона. Об этом 6 мая сообщается на официальном портале областного правительства.



Также губернатор поручил провести проверку всех поисковых отрядов, работающих на территории Волгоградской области, на предмет соответствия заявленных мест раскопок с фактическим местом их проведения и проверить исполнение ими требований норм безопасности.

