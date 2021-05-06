В связи с трагедией, произошедшей в Городищенском районе Волгоградской области, решением губернатора Андрея Бочарова временно приостановлена деятельность всех поисковых отрядов на территории региона. Об этом 6 мая сообщается на официальном портале областного правительства.
Также губернатор поручил провести проверку всех поисковых отрядов, работающих на территории Волгоградской области, на предмет соответствия заявленных мест раскопок с фактическим местом их проведения и проверить исполнение ими требований норм безопасности.
«Фонтанка» писала, что 6 мая около 18.00 близ посёлка Самофаловка в Волгоградской области произошёл взрыв снаряда времëн ВОВ — на месте проводил раскопки поисковый отряд «Память». В результате ЧП погибли два человека — 60-летний мужчина, который скончался до приезда медиков, а также 15-летний подросток.
По факту гибели двоих поисковиков в результате детонации боевого снаряда Следственным комитетом организована процессуальная проверка.