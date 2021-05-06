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Губернатор Волгоградской области приостановил деятельность поисковиков после взрыва у посёлка Самофаловка

Деятельность поисковых отрядов приостановили после взрыва в Волгоградской области

В связи с трагедией, произошедшей в Городищенском районе Волгоградской области, решением губернатора Андрея Бочарова временно приостановлена деятельность всех поисковых отрядов на территории региона. Об этом 6 мая сообщается на официальном портале областного правительства.

Также губернатор поручил провести проверку всех поисковых отрядов, работающих на территории Волгоградской области, на предмет соответствия заявленных мест раскопок с фактическим местом их проведения и проверить исполнение ими требований норм безопасности.

«Фонтанка» писала, что 6 мая около 18.00 близ посёлка Самофаловка в Волгоградской области произошёл взрыв снаряда времëн ВОВ — на месте проводил раскопки поисковый отряд «Память». В результате ЧП погибли два человека — 60-летний мужчина, который скончался до приезда медиков, а также 15-летний подросток.

По факту гибели двоих поисковиков в результате детонации боевого снаряда Следственным комитетом организована процессуальная проверка.

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Комментарии (3)

Иван 2пырьев
Смуров, опять Универ виноват?
Милая +
После войны школьники собирали металлолом (каски, разорвавшиеся снаряды) не только в области, но и в Сталинграде.
Alexey Petrov
вот это правильно. полностью поддерживаю
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