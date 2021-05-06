Двое поисковиков подорвались на боеприпасе времён ВОВ под Волгоградом. Среди погибших — 15-летний подросток

Два человека погибли в результате взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны под Волгоградом. Подробности 6 мая приводит V1.ru. Проверку проводит СК.



Как пишет издание со ссылкой на администрацию Волгоградской области, сообщение о случившемся поступило в экстренные службы примерно в шесть вечера. Погибшие — двое участников поискового отряда «Память», которые работали на месте раскопок возле посёлка Самофаловка. Среди них — 60-летний мужчина, который скончался до приезда медиков, а также 15-летний подросток. Сотрудники скорой помощи боролись за его жизнь, но спасти мальчика не удалось.



По данным V1.ru, на месте раскопок работали 12 поисковиков из Оренбургской области, в том числе четверо несовершеннолетних, один из которых погиб. Экспедиция стартовала в конце апреля этого года, она должна была завершиться на этой неделе.



Свою проверку после случившегося организовали сотрудники СУ СК РФ по Волгоградской области. По данным ведомства, боеприпас времён ВОВ взорвался на высоте «Огуречная», где проводились поисковые работы. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

