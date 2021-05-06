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Опубликовано видео с места перестрелки с 25 погибшими в метро Рио-де-Жанейро

Появилось видео с места перестрелки в метро Рио-де-Жанейро, в результате которой погибли 25 человек. Ролик опубликовал 6 мая телеканал RT.

На кадрах запечатлены первые минуты после стрельбы, в вагоне поезда есть пострадавшие. Многие пассажиры сидят на полу, пытаясь укрыться от пуль.

На другом видео поезд метро остановился на станции, и люди вышли на платформу.

«Фонтанка» писала, что в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в северной зоне Рио-де-Жанейро под названием Жакарезинью сегодня днём произошла стрельба. Среди жертв — один офицер и 24 подозреваемых.

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Комментарии (3)

DEMOMON
А угнанные поезда они обычно кому сбывали? Не, мне просто интересно.)
bluxer
При Провальном у нас так же будет.
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