Цены на товары и услуги в России за неделю с 27 апреля по 5 мая выросли на 0,2% и на 2,8% с начала года. Об этом 6 мая сообщает Росстат.
Сильнее всего за неделю подорожали овощи: огурцы — на 7,6%, капуста — на 4%, картофель — на 2,5%, морковь — на 2,4%, лук — на 1,3%. На столько же за неделю выросла в цене баранина. К майским праздникам мясо резко подорожало.
Также цены на свинину увеличились на 0,6%, на говядину и гречку — на 0,5%. Кроме того, на 0,4% подорожали карамель и обеды в столовых и кафе, подсчитало ведомство.
Продолжают расти цены на подсолнечное масло и куриные яйца. За неделю они в среднем по стране прибавили 0,5% и 0,4% соответственно. Сахар за то же время подорожал лишь на 0,1%, а куриное мясо подешевело на 0,1%.
Росстат рассказал, насколько за неделю подорожали продукты. В лидерах роста «шашлычный набор» из овощей и баранины
Товары и услуги в России с конца апреля подорожали на 0,2%
Цены на товары и услуги в России за неделю с 27 апреля по 5 мая выросли на 0,2% и на 2,8% с начала года. Об этом 6 мая сообщает Росстат.
В декабре 2020 года профильные министерства, ретейлеры и производители заключили соглашения о регулировании цен на сахар и подсолнечное масло. Продукты временно перестали дорожать, но в то же время резко сократилось их производство. Договоренности с бизнесом продлили: по сахару продлили до конца мая, а по подсолнечному маслу — до октября. Кроме того, крупнейшие российские производители птицеводческой продукции договорились о сдерживании роста цен на мясо и яйца.