Росстат рассказал, насколько за неделю подорожали продукты. В лидерах роста «шашлычный набор» из овощей и баранины

Цены на товары и услуги в России за неделю с 27 апреля по 5 мая выросли на 0,2% и на 2,8% с начала года. Об этом 6 мая сообщает Росстат.



Сильнее всего за неделю подорожали овощи: огурцы — на 7,6%, капуста — на 4%, картофель — на 2,5%, морковь — на 2,4%, лук — на 1,3%. На столько же за неделю выросла в цене баранина. К майским праздникам мясо резко подорожало.



Также цены на свинину увеличились на 0,6%, на говядину и гречку — на 0,5%. Кроме того, на 0,4% подорожали карамель и обеды в столовых и кафе, подсчитало ведомство.



Продолжают расти цены на подсолнечное масло и куриные яйца. За неделю они в среднем по стране прибавили 0,5% и 0,4% соответственно. Сахар за то же время подорожал лишь на 0,1%, а куриное мясо подешевело на 0,1%.

