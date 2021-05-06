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Росстат рассказал, насколько за неделю подорожали продукты. В лидерах роста «шашлычный набор» из овощей и баранины

Товары и услуги в России с конца апреля подорожали на 0,2%

Цены на товары и услуги в России за неделю с 27 апреля по 5 мая выросли на 0,2% и на 2,8% с начала года. Об этом 6 мая сообщает Росстат.

Сильнее всего за неделю подорожали овощи: огурцы — на 7,6%, капуста — на 4%, картофель — на 2,5%, морковь — на 2,4%, лук — на 1,3%. На столько же за неделю выросла в цене баранина. К майским праздникам мясо резко подорожало.

Также цены на свинину увеличились на 0,6%, на говядину и гречку — на 0,5%. Кроме того, на 0,4% подорожали карамель и обеды в столовых и кафе, подсчитало ведомство.

Продолжают расти цены на подсолнечное масло и куриные яйца. За неделю они в среднем по стране прибавили 0,5% и 0,4% соответственно. Сахар за то же время подорожал лишь на 0,1%, а куриное мясо подешевело на 0,1%.

В декабре 2020 года профильные министерства, ретейлеры и производители заключили соглашения о регулировании цен на сахар и подсолнечное масло. Продукты временно перестали дорожать, но в то же время резко сократилось их производство. Договоренности с бизнесом продлили: по сахару продлили до конца мая, а по подсолнечному маслу — до октября. Кроме того, крупнейшие российские производители птицеводческой продукции договорились о сдерживании роста цен на мясо и яйца.

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Комментарии (3)

Mep_HoBoCNBNpcKa
Хватит ныть, в Нск - Регионе моя з/п только 250 тысяч, а в Питере и подавна больше з/п
kоt-obormot
Да фихня. главное что бы владимирвладимировичу с игорьиванчем - на очередную многохАдовочку хватило. А мы суп из скреп сварим на дачном участке - Чаво уж тут? Потерпим еще лет двадцать ради вИлИчия.
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