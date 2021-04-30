Цены на мясо резко выросли к майским праздникам. «Фонтанка» выяснила, какой шашлык подорожал больше всего

Согласно последним подсчетам Росстата, цены на баранину для классического шашлыка выросли в Петербурге на 8,6% с начала года. Статистическое ведомство отмечает средневзвешенную цену на барину (на кости) по городу на уровне 557 рублей за килограмм. В рублях это самый большой прирост среди всех основных видов мяса.

Меньше всего подорожала в Петербурге говядина — всего на 3,6%, до 405 рублей за килограмм мяса на кости. Правда, среди шашлычников это наименее популярное мясо. Хотя оно вполне подойдет для зажарки на природе стейков и котлет для бургеров.



Свинина, которая также отлично подойдет для маринования и запекания на углях, подорожала очень заметно — сразу на 4,2%, до 271 руб. за килограмм. Правда, общий уровень инфляции в России, по данным ЦБ, к апрелю составил 5,8%, и в целом можно сказать, что свинина выросла в цене в пределах нормы.

А вот чемпионом по росту цены стало куриное мясо — сразу на 13,3%. Шашлык из курицы такими темпами скоро может потерять реноме самого бюджетного.

