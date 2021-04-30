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Цены на мясо резко выросли к майским праздникам. «Фонтанка» выяснила, какой шашлык подорожал больше всего

Цены на мясо растут перед длинными выходными

В преддверии шашлычного сезона Росстат отмечает серьезный рост цен на мясо всех видов. Сильнее всего подорожала курица.

Согласно последним подсчетам Росстата, цены на баранину для классического шашлыка выросли в Петербурге на 8,6% с начала года. Статистическое ведомство отмечает средневзвешенную цену на барину (на кости) по городу на уровне 557 рублей за килограмм. В рублях это самый большой прирост среди всех основных видов мяса.

Меньше всего подорожала в Петербурге говядина — всего на 3,6%, до 405 рублей за килограмм мяса на кости. Правда, среди шашлычников это наименее популярное мясо. Хотя оно вполне подойдет для зажарки на природе стейков и котлет для бургеров.

Свинина, которая также отлично подойдет для маринования и запекания на углях, подорожала очень заметно — сразу на 4,2%, до 271 руб. за килограмм. Правда, общий уровень инфляции в России, по данным ЦБ, к апрелю составил 5,8%, и в целом можно сказать, что свинина выросла в цене в пределах нормы.

А вот чемпионом по росту цены стало куриное мясо — сразу на 13,3%. Шашлык из курицы такими темпами скоро может потерять реноме самого бюджетного.

Ну и то, что курятина дорожает в 2,5 раза быстрее инфляции намекает на то, что, возможно, наиболее выгодное вложение денег в начале года было не в доллары и не в акции «Газпрома». Конечно, куриные окорочка принесли бы дохода меньше, чем биткойны, но зато волатильность у них куда меньше, и на них точно не прогоришь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

knikk70
Полный бред, свиную шею в январе брал по 300 руб, сегодня зашел, а она уже 400-450, это сколько процентов. Жертвы ЕГ считают.
nuga
Мясо вредно! Ешьте граммами.
Валерий Мазнев
растет благосостояние россиянского народа! Спасибо деду за победу!
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