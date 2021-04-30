Цены на мясо резко выросли к майским праздникам. «Фонтанка» выяснила, какой шашлык подорожал больше всего

Согласно последним подсчетам Росстата, цены на баранину для классического шашлыка выросли в Петербурге на 8,6% с начала года. Статистическое ведомство отмечает средневзвешенную цену на барину (на кости) по городу на уровне 557 рублей за килограмм. В рублях это самый большой прирост среди всех основных видов мяса.
Меньше всего подорожала в Петербурге говядина — всего на 3,6%, до 405 рублей за килограмм мяса на кости. Правда, среди шашлычников это наименее популярное мясо. Хотя оно вполне подойдет для зажарки на природе стейков и котлет для бургеров.
Свинина, которая также отлично подойдет для маринования и запекания на углях, подорожала очень заметно — сразу на 4,2%, до 271 руб. за килограмм. Правда, общий уровень инфляции в России, по данным ЦБ, к апрелю составил 5,8%, и в целом можно сказать, что свинина выросла в цене в пределах нормы.
А вот чемпионом по росту цены стало куриное мясо — сразу на 13,3%. Шашлык из курицы такими темпами скоро может потерять реноме самого бюджетного.
Ну и то, что курятина дорожает в 2,5 раза быстрее инфляции намекает на то, что, возможно, наиболее выгодное вложение денег в начале года было не в доллары и не в акции «Газпрома». Конечно, куриные окорочка принесли бы дохода меньше, чем биткойны, но зато волатильность у них куда меньше, и на них точно не прогоришь.