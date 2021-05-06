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Сапёры ЗВО перед парадом Победы обследуют более 5 тыс. кв. метров территории Петербурга

Перед парадом Победы Дворцовую площадь проверят сапёры и минно-разыскные собаки

Специалисты сапёрных подразделений Западного военного округа проведут инженерную разведку более 5 тыс. кв. м территории Дворцовой площади и маршрутов продвижения военной техники, участвующей в параде Победы в Петербурге.

Как сообщили «Фонтанке» 6 мая в пресс-службе ЗВО, в день проведения парада военнослужащие обследуют на предмет наличия взрывоопасных предметов места построения личного состава парадных расчётов и механизированной колонны военной техники, а также подъездные пути к площади.

Кроме того, к проведению поисковых мероприятий будут привлечены минно-разыскные собаки и мобильные комплексы разминирования МИКР.

Напомним, что парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Дворцовой площади. В нём примут участие более 4 тысяч военнослужащих, 109 единиц наземной техники и 30 самолётов и вертолётов. Генеральная репетиция состоится в пятницу, 7 мая.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Смольном попросили петербуржцев носить маски в людных местах во время празднования Дня Победы.

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Комментарии (2)

AlBerkut
Правильно!
Искать нужно там, где светлее, а не там, где потеряли и/или есть!
Смуров не даст соврать! 😂😂😂
Чёрт Опасный
Надо же, какая забота о людях!
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