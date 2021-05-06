Сапёры ЗВО перед парадом Победы обследуют более 5 тыс. кв. метров территории Петербурга

Специалисты сапёрных подразделений Западного военного округа проведут инженерную разведку более 5 тыс. кв. м территории Дворцовой площади и маршрутов продвижения военной техники, участвующей в параде Победы в Петербурге.



Как сообщили «Фонтанке» 6 мая в пресс-службе ЗВО, в день проведения парада военнослужащие обследуют на предмет наличия взрывоопасных предметов места построения личного состава парадных расчётов и механизированной колонны военной техники, а также подъездные пути к площади.



Кроме того, к проведению поисковых мероприятий будут привлечены минно-разыскные собаки и мобильные комплексы разминирования МИКР.

