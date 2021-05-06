«Просты и надёжны, как автомат Калашникова». Путин рассказал о достоинствах российских вакцин от коронавируса

Российские препараты от коронавируса являются на сегодняшний день наиболее надёжными и безопасными. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой 6 мая.
По словам главы государства, отечественные препараты «основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями». Но при этом они «весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надёжными и наиболее безопасными», — сказал он.
«Как сказал один из европейских специалистов, надёжны как автомат Калашникова. <...> И я думаю, что он безусловно прав», — отметил Путин.
А вот возможная надёжность американской вакцины Moderna станет понятна лишь через десять лет, уверен президент. Он также подчеркнул, что Россия — единственная на сегодняшний день страна в мире, которая готова и передаёт в другие страны технологию производства вакцин.
Ранее «Фонтанка» писала, что в России зарегистрирована ещё одна вакцина от коронавируса — «Спутник Лайт».